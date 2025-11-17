Cruzeiro plantea un negocio con Néiser Villarreal, y "ganar dinero"

Joaquim Pinto, jefe del departamento de ojeadores de Cruzeiro, habló sobre la llegada del colombiano Néiser Villarreal, una de las figuras del reciente Mundial Sub-20, donde Colombia finalizó en el tercer lugar.

El directivo aseguró que el club actuó en el momento justo para quedarse con el delantero. “Puedo decir que si no lo hubiéramos fichado antes del Mundial Sub-20, casi con seguridad no lo habríamos podido fichar. Es ese tema del riesgo, que a menudo no podemos tener miedo de asumir”, afirmó en Samuca TV.

Pinto también reveló que la operación fue mucho más compleja de lo que parecía. “Sabíamos, y ahora ustedes también lo saben, que su fichaje no fue nada fácil. Fue un proceso que implicó muchas conversaciones; en cierto momento, dejamos de hablar porque nos dimos cuenta de que lo que pedían estaba fuera del alcance del Cruzeiro. Y luego, en la etapa final, logramos ficharlo. Estamos sumamente satisfechos”, explicó.

El dirigente añadió que la explosión de Villarreal en el Mundial ratificó la apuesta del club. “Ahora mismo, incluso sin jugar en Cruzeiro, ya podríamos vender a Néiser y ganar dinero. Muchos clubes en este Mundial Sub-20 no lo tenían tan bien identificado… Ahora quieren hacerlo, basándose en lo que demostró”, comentó.