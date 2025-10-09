Cruzeiro sufre con Luis Sinisterra: “Es un jugador de riesgo”

Luis Fernando Sinisterra no tuvo la mejor suerte en su tramo final por la Premier League. Con el Bournemouth sufrió varias lesiones, esas que también se vieron con el Leeds United y que siguen dando de qué hablar en el último tiempo. Lejos de desvanecerse ese semblante de preocupación cada vez que entra a un terreno de juego, Sinisterra sufrió otro contratiempo.

Y es que, hasta la última fecha del Brasileirao, apareció la gran novedad de que Luis Sinisterra estaba en la convocatoria para enfrentar a Sport Recife. De hecho, alcanzó a sumar minutos después de regresar al equipo principal superando una lesión que lo había alejado de tres partidos del torneo local.

Las lesiones se han convertido en el principal enemigo del extremo oriundo de Santander de Quilichao y en la última fecha del Brasileirao, justo en su regreso a la actividad con el Cruzeiro, se volvió a lesionar. El club brasileño sabe que tener al colombiano en cancha es correr un riesgo por esta situación recurrente con sus lesiones.

LA LESIÓN Y EL RIESGO QUE CORRE CRUZEIRO CON LUIS SINISTERRA

Justo en medio de la convocatoria de la Selección Colombia para jugar la Fecha FIFA de octubre contra México y Canadá, llegaron malas noticias por parte de Luis Sinisterra con la confirmación del Cruzeiro sobre su lesión que lo sacará de algunos partidos.

Se trata de una molestia en el posterior del muslo izquierdo. Una inflamación prende las alarmas y Leonardo Jardim es el principal interesado en el regreso del extremo colombiano en las próximas fechas. El director técnico afirmó que siempre es un riesgo que se corre con Luis Sinisterra por sus antecedentes.

Luis Sinisterra tuvo una primera lesión con el conjunto brasileño y ahora suma una nueva caída por un golpe en el muslo izquierdo. Leonardo Jardim afirmó que, “Sinisterra sintió la molestia en el posterior. Sabemos que es un jugador de riesgo e hicimos esa observación, además del cansancio de otros jugadores. Ahora, lo más importante es aprovechar este descanso para que todos nuestros jugadores estén en forma para el próximo partido”.

LA FECHA FIFA LE DA LA MANO A LUIS SINISTERRA

Afortunadamente entre lo que cabe, la lesión de Luis Sinisterra se dio nada más ni nada menos que en la Fecha FIFA de octubre. Será una semana en la que Sinisterra podría regresar y entrenar nuevamente junto con el grupo. La idea de Leonardo Jardim es poder recuperarlo ante Atlético Mineiro en el clásico el miércoles 15 de octubre.

No tener fecha el fin de semana y agilizar su recuperación junto con el departamento médico podría ser determinante para marcar el regreso de Luis Sinisterra en el Cruzeiro. La Fecha FIFA le da la mano a Sinisterra, dado que la poca actividad entre el 9 al 15 de octubre podría hacer que el extremo colombiano se recupere y llegue para el clásico.