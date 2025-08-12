Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 12:39
Cruzeiro tiene negociaciones adelantadas con jugador de la Selección Colombia
El histórico equipo brasileño quiere reforzarse con el futbolista colombiano.
Los futbolistas colombianos siguen teniendo mercado a nivel internacional y en el actual mercado de fichajes han sido buscados por importantes clubes. En esta oportunidad, el histórico Cruzeiro de Brasil demostró interés en contratar el extremo Luis Sinisterra.
Sinisterra podría dar por terminada su experiencia por Europa, en donde vistió las camisetas del Feyenoord de los País Bajos, del Leeds United y AFC Bournemouth de Inglaterra.
Su más reciente aventura en el Bournemouth no ha sido la mejor, teniendo en cuenta la poca regularidad lograr ante las constantes lesiones ha que sufrido.
Cruzeiro quiere a Luis Sinisterra
Este martes 12 de agosto, Central da Toca y Globo Esporte dieron a conocer que Cruzeiro adelanta conversaciones desde finales de julio con Luis Sinisterra, teniendo en cuenta la petición hecha por el director técnico Leonardo Jardim.
Para el equipo de Belo Horizonte es de gran importancia conseguir el fichaje del colombiano al encontrar falencias en la posición de extremo.
Sin embargo, Cruzeiro encontró como gran problema que Sinisterra tiene contrato con Bournemouth hasta junio de 2028, por lo que debe llegar a acuerdos en la negociación.
"Trabajamos de forma muy confidencial, con la intensa implicación de Leonardo Jardim. Es un jugador interesante que forma parte de nuestros planes, pero solo discutiremos nombres una vez que esté fichado para evitar cualquier interferencia", dijo Pedro Junio, vicepresidente de fútbol, tras el sorteo de la Copa do Brasil .
Fuente
Antena 2