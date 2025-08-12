Cruzeiro tiene negociaciones adelantadas con jugador de la Selección Colombia

Los futbolistas colombianos siguen teniendo mercado a nivel internacional y en el actual mercado de fichajes han sido buscados por importantes clubes. En esta oportunidad, el histórico Cruzeiro de Brasil demostró interés en contratar el extremo Luis Sinisterra.

Sinisterra podría dar por terminada su experiencia por Europa, en donde vistió las camisetas del Feyenoord de los País Bajos, del Leeds United y AFC Bournemouth de Inglaterra.

Su más reciente aventura en el Bournemouth no ha sido la mejor, teniendo en cuenta la poca regularidad lograr ante las constantes lesiones ha que sufrido.

