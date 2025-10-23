Crystal Palace se prepara para enfrentar este jueves al AEK Larnaka en Selhurst Park, en un compromiso válido por la fecha 2 de la UEFA Conference League, donde los ingleses están obligados a sumar tres puntos tras un debut irregular en el torneo continental. El conjunto dirigido por Oliver Glasner llega con la presión de demostrar que su proyecto europeo tiene futuro, luego de un inicio de temporada con altibajos tanto en Premier League como en el ámbito internacional.

Los “Eagles” saben que no pueden dejar escapar puntos en casa si quieren asegurar su clasificación a la siguiente fase. Para ello, Glasner apostará nuevamente por su bloque habitual, con Eberechi Eze y Jean-Philippe Mateta como referentes ofensivos. El técnico austríaco espera que la intensidad y el ritmo de juego marquen la diferencia ante un rival que, aunque modesto en nombres, ha mostrado solidez en sus recientes presentaciones continentales.

Por su parte, el AEK Larnaka llega a Londres con la ilusión de dar la sorpresa. El equipo chipriota, que venció en su debut, buscará aprovechar cualquier desconcentración del Palace para mantenerse en lo alto del grupo. Su entrenador, Ran Ben Shimon, ha insistido en la importancia de mantener el orden defensivo y salir con velocidad al contragolpe, confiando en la experiencia de jugadores como Ángel García y Imad Faraj.

El duelo promete intensidad desde el inicio, con un Crystal Palace decidido a imponer condiciones y un AEK Larnaka que no renuncia a su sueño europeo. La afición en Selhurst Park espera una noche de reivindicación, donde el equipo londinense logre su primera victoria continental y encamine su rumbo en la Conference League.