Crystal Palace Vs Liverpool EN VIVO Community Shield HOY 10 de agosto

Crystal Palace, con los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, enfrenta este domingo 10 de agosto a Liverpool, que ya no cuenta con Luis Díaz, en la Community Shield que tendrá sede en el histórico estadio de Wembley.

Las águilas se ganaron el derecho de jugar por el primer título de la temporada 2025-2026 al haber sido el campeón de la FA Cup, en la que superó en la final a Manchester City.

Por otro lado, Liverpool, sólido campeón de la Premier League, intentará hacer valer su jerarquía y la importante inversión hecha en el mercado para alzarse con el título.