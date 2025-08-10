Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 07:26
Crystal Palace Vs Liverpool EN VIVO Community Shield HOY 10 de agosto
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma buscan su segundo título con Crystal Palace.
Crystal Palace, con los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, enfrenta este domingo 10 de agosto a Liverpool, que ya no cuenta con Luis Díaz, en la Community Shield que tendrá sede en el histórico estadio de Wembley.
Las águilas se ganaron el derecho de jugar por el primer título de la temporada 2025-2026 al haber sido el campeón de la FA Cup, en la que superó en la final a Manchester City.
Por otro lado, Liverpool, sólido campeón de la Premier League, intentará hacer valer su jerarquía y la importante inversión hecha en el mercado para alzarse con el título.
Wembley again.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 10, 2025
Time to create yet another special atmosphere ❤️💙#CPFC pic.twitter.com/oUcLJzoVBZ
Crystal Palace Vs Liverpool EN VIVO. hora y cómo VER la Community Shield
El partido entre Crystal Palace y Liverpool por la Community Shield se juega este domingo 10 de agosto a partir de las 9:00 de la mañana, horario colombiano.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por ESPN y Disney+.
Fuente
Antena 2