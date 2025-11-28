Actualizado:
Crystal Palace ya busca remplazo para Daniel Muñoz: venta inminente
El colombiano es uno de los jugadores que se perfila para cambiar de club en el mercado de invierno.
Crystal Palace ha comenzado a preparar un escenario que parecía lejano hace unos meses: la eventual salida de Daniel Muñoz, uno de los jugadores más influyentes en el equipo inglés desde su llegada. El cuerpo técnico y la dirigencia consideran prudente adelantarse a cualquier oferta que pueda llegar en el próximo mercado invernal, y por ello ya estudian alternativas que puedan asumir el rol del colombiano.
El crecimiento deportivo del antioqueño ha sido determinante para que los rumores se intensifiquen. Con participaciones clave, aportes ofensivos y una regularidad destacada, Muñoz se ha consolidado como un referente dentro de la Premier League.
Su rendimiento ha despertado el interés de instituciones de gran prestigio, que ven en él a un defensor moderno, capaz de desequilibrar por los costados y aportar seguridad en la retaguardia. Este ascenso individual también incrementó su valor en el mercado, que ya ronda los 25 millones de euros, cifra que podría abrir la puerta a una negociación importante para el club londinense.
Mientras crece el murmullo sobre una transferencia, el Palace ha identificado a Sacha Boey como la opción más sólida para tomar ese espacio si se concreta la salida del jugador colombiano. El francés, propiedad del Bayern Múnich, combina juventud, despliegue físico y contrato vigente hasta 2028, lo que lo convierte en una apuesta atractiva para un proyecto que desea mantener una base joven y competitiva. Su presencia en la Bundesliga y su experiencia en escenarios exigentes llaman la atención del cuerpo técnico, que lo ve como un lateral capaz de adaptarse rápidamente al ritmo de la Premier League.
Con la ventana de transferencias a punto de abrirse, la directiva del club inglés sabe que cada movimiento debe ser preciso. La venta del jugador colombiano podría representar una entrada económica considerable sin desestabilizar la plantilla, siempre y cuando el reemplazo llegue a tiempo y con las características necesarias para encajar en el sistema de Oliver Glasner.
Desde el punto de vista internacional, el posible traspaso del defensor ha generado expectativa en la Selección Colombia, donde se ha convertido en una pieza fundamental para Néstor Lorenzo. Su participación en una liga tan exigente como la inglesa ha fortalecido su nivel competitivo y lo ha confirmado como uno de los laterales más completos del combinado nacional.
Sin embargo, un salto hacia un conjunto de mayor prestigio podría elevar aún más su rendimiento, siempre y cuando conserve minutos y continuidad, un aspecto crucial en un año lleno de compromisos.
A pocas semanas de que se abra oficialmente el libro de fichajes, el panorama sigue abierto. El Palace analiza sus opciones con cautela, el entorno del jugador estudia los posibles destinos y varios equipos del continente siguen de cerca su evolución.
Si surge una propuesta convincente, la operación podría convertirse en uno de los movimientos más comentados del invierno. Por ahora, la situación está en manos de los directivos, del cuerpo técnico y, por supuesto, del propio Muñoz, quien podría estar ante una de las decisiones más importantes de su carrera.
