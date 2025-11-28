Crystal Palace ya busca remplazo para Daniel Muñoz: venta inminente

Su rendimiento ha despertado el interés de instituciones de gran prestigio, que ven en él a un defensor moderno, capaz de desequilibrar por los costados y aportar seguridad en la retaguardia. Este ascenso individual también incrementó su valor en el mercado, que ya ronda los 25 millones de euros, cifra que podría abrir la puerta a una negociación importante para el club londinense.

Mientras crece el murmullo sobre una transferencia, el Palace ha identificado a Sacha Boey como la opción más sólida para tomar ese espacio si se concreta la salida del jugador colombiano. El francés, propiedad del Bayern Múnich, combina juventud, despliegue físico y contrato vigente hasta 2028, lo que lo convierte en una apuesta atractiva para un proyecto que desea mantener una base joven y competitiva. Su presencia en la Bundesliga y su experiencia en escenarios exigentes llaman la atención del cuerpo técnico, que lo ve como un lateral capaz de adaptarse rápidamente al ritmo de la Premier League.

Con la ventana de transferencias a punto de abrirse, la directiva del club inglés sabe que cada movimiento debe ser preciso. La venta del jugador colombiano podría representar una entrada económica considerable sin desestabilizar la plantilla, siempre y cuando el reemplazo llegue a tiempo y con las características necesarias para encajar en el sistema de Oliver Glasner.

Desde el punto de vista internacional, el posible traspaso del defensor ha generado expectativa en la Selección Colombia, donde se ha convertido en una pieza fundamental para Néstor Lorenzo. Su participación en una liga tan exigente como la inglesa ha fortalecido su nivel competitivo y lo ha confirmado como uno de los laterales más completos del combinado nacional.