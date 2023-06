Cuadrado caería de pie tras dejar Juventus: equipo que ningueó a James busca su fichaje

El futuro de Juan Guillermo Cuadrado parece estar definido en la Juventus, pues todo indica que el colombiano no continuará en la 'Vecchia Signora' una vez finalice su contrato en junio de este año, por lo que desde ahora se empiezan a abrir las puertas para que llegue a un nuevo equipo.

Si bien el jugador de la Selección Colombia estaría dispuesto a seguir su carrera en Italia, Fenerbahce, uno de los 'grandes' del fútbol turco, lo buscaría para la próxima temporada. Incluso mejoró su oferta a fin de tener al nacido en Necoclí en sus filas.

Le puede interesar: Confirmado el técnico que tendrá la Selección Colombia sub-23 para el Preolímpico

Según indicó desde territorio italiano el periodista Alfredo Pedulla, el cuadro otomano, al cual también lo han vinculado con otros jugadores colombianos como James Rodríguez o Duván Zapata, le propuso a Cuadrado un contrato de dos años para buscar sus servicios.

"Cuadrado no dijo que no, pero se tomó su tiempo, probablemente porque espera tener una oportunidad entre la Serie A (la Lazio no está en la carrera) y La Liga", reseño Pedulla, quien además señala que, en caso de que no prosperen las negociaciones con el colombiano, buscaría a otro jugador de la Juventus como lo es el arquero Mattia Perin.

Recientemente, Fenerbahce anunció la llegada del bosnio Edin Dzeko, subcampeón de la Champions League jugando para el Inter de Milan. Con ello, el equipo busca reforzarse de buena manera pensando en conseguir la clasificación a la fase de grupos de la próxima Conference League, torneo en el que participará en los playoffs.

Vea también: Luis Díaz se lleva por delante a Messi y Neymar en 'top 10' de llamativo ranking

Es importante resaltar que Juan Guillermo Cuadrado jugó ocho temporadas con la camiseta de Juventus. En ellas, anotó 26 goles y dio 65 asistencias en 314 partidos disputados. Además, llegó a ser uno de los capitanes de la escuadra bianconera en los últimos años.

Otras noticias

¿Cuál es el rol de un manager y asesor de carreras de atletismo?