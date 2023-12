Cuadrado piensa en su futuro: reveló las exóticas ligas en las que le gustaría jugar

No cabe duda de que el fútbol mexicano sigue siendo un imán para los jugadores de talla internacional, y ahora el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, quien milita en el Inter de Milán, dejó ver su deseo de tomar nuevos aires y al futbol de América.

Con 35 años y tras una larga carrera con equipos de nivel mundial como la Fiorentina, Chelsea y Juventus, el ‘cafetero’ busca la posibilidad de estar más cerca de su país natal en el continente americano.

Vea también: [Video] El 'Pibe' fue claro y dio su candidato para ganar la Copa América 2024

En una entrevista con el medio TUDN, Cuadrado reveló sus planes a corto plazo e indicó la posibilidad de permanecer en el Viejo Continente por uno, dos o tres años más, pero no descarta la posibilidad de regresar al continente americano, ya sea para llegar a la Liga MX o a la Major League Soccer (MLS).

“Ahora he pensado en estar acá (Europa) por otros dos o tres años, pero si sale algo bueno siempre me ha llamado la atención Estados Unidos, sentirme cerca de casa. México, claro, que me parecería una buena opción; si se da la oportunidad, me encantaría”, comentó el jugador colombiano.

Si bien, el volante no reveló el nombre del equipo al que le gustaría llegar, sin embargo, sí dejó ver que le interesaría tener una nueva oportunidad que lo pueda acercar a Colombia. Pues la distancia desde Italia, donde actualmente juega con el Inter de Milán, le ha complicado bastante su conexión con su familia, y jugar en América podría ser una solución para ese inconveniente.

Le puede interesar: Daniela Montoya le dio la victoria a Colombia frente a Nueva Zelanda en Bogotá

Por otra parte, Cuadrado reconoció el progreso en el fútbol colombiano, apuntando a la clasificación del Mundial 2026, mismo que tendrá a México como anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá. El jugador de 35 años también reafirmó la confianza que tiene en los jóvenes talentos de su país natal y espera regresar con la selección tricolor a una Copa del Mundo.

“Colombia está muy bien, tiene jugadores jóvenes muy buenos que quieren aportar. Tenemos un gran equipo, es un sueño y un gran objetivo que nos hemos propuesto. Nuestro objetivo principal sería volver a la Copa del Mundo”, concluyó Juan Guillermo Cuadrado.