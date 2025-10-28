¿Cuadrado se acerca a Selección Colombia? Noticia estelar llegó desde Italia

Para estructurar la plantilla de la Selección Colombia mundialista para el 2026, mucho se ha hablado de las posibilidades que tendrán jugadores como Juan Guillermo Cuadrado que no ha podido encontrar la regularidad en el fútbol italiano con el Pisa.

Juan Felipe Cadavid afirmó en el programa La FM Más Fútbol que Néstor Lorenzo tenía a Juan Guillermo Cuadrado como una de las grandes opciones para enfrentar a la selección de Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas de junio. El colombiano estuvo lesionado y no pudo estar finalmente en la nómina.

Antes de los partidos de la Fecha FIFA del mes de octubre ante México y Canadá, Néstor Lorenzo no le cerró la puerta a volver a tener en cuenta a jugadores experimentados, entre ellos, Juan Guillermo Cuadrado, “hay muchos de los históricos como Cuadrado; como Mina; también está 'Carlitos' Cuesta, quien tiene un problema muscular; Sinisterra está con lesiones que lo están relegando; Carrascal viene jugando con mucho dolor, infiltrado y preferí que no hiciera parte".

Sin embargo, Juan Guillermo Cuadrado, que no ha contado con la regularidad deseada en Pisa, fue una de las grandes figuras en el partido pasado de la Serie A y podría acercarse para jugar con la Selección Colombia. De hecho, Néstor Lorenzo recibió una excelente noticia a muy buen tiempo con el presente del oriundo de Necoclí, Antioquia.

CUADRADO EN EL XI DE LA SERIE A

La octava fecha de la Serie A se abrió con el vibrante encuentro entre el Milan y el Pisa. Los locales abrieron la cuenta desde temprano con Rafael Leao, y todo cambió en el segundo tiempo. Alberto Gilardino, entrenador del cuadro toscano puso a Juan Guillermo Cuadrado sobre el comienzo del segundo tiempo.

El antioqueño apareció en el marcador sobre los 60 minutos ejecutando una pena máxima que cobró de la mejor manera para vencer a Mike Maignan y poner el empate parcial. Pisa se fue adelante y pudo haberlo ganado hasta que el Milan evitó la caída con un tardío tanto de Zachary Athekame.

Juan Guillermo Cuadrado fue uno de los mejores jugadores desactivando la defensa del Milan, no solo con su anotación de penal, sino por los 19 pases precisos, tres remates, cuatro regates y cuatro recuperaciones del balón según estadísticas de SofaScore.

Bajo esas condiciones, el colombiano anotó su primer tanto oficial con el Pisa, pues ya había marcado en tandas de penales en la Coppa Italia. Justamente, Juan Guillermo estuvo en la nómina ideal de la Serie A junto con un compatriota en la zaga defensiva.

Así las cosas, este fue el equipo ideal de la Serie A con Cuadrado y Lucumí. Elia Caprile (Cagliari); Rafik Belghali (Hellas Verona), Guillermo Maripan (Turín), Jhon Lucumi (Bologna), Juan Guillermo Cuadrado (Pisa); André-Frank Zambo Anguissa (Napoli), Arthur Atta (Udinese), Scott McTominay (Napoli); Gustav Isaksen (Lazio), Giovane Santana (Hellas Verona) y Nicolò Cambiaghi (Bologna).

Sin duda alguna, es una gran noticia para Juan Guillermo Cuadrado y para la Selección Colombia. Pese a que no cuenta con la regularidad deseada con el Pisa, estar en el equipo ideal de la fecha es muy positivo para el jugador y para Néstor Lorenzo.