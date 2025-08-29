Actualizado:
Cuadrado se postula en Colombia para el Mundial 2026: "Puedo ser muy útil"
El jugador del Pisa habló fuertemente sobre lo que puede aportar a la tricolor en 2026.
Juan Guillermo Cuadrado sigue siendo uno de los mayores referentes de la Selección Colombia. El lateral con pasado en la Juventus, milita ahora en el Pisa y pese a estar alejado del entorno del combinado nacional, reveló que aún sueña con la camiseta tricolor.
Para el de Necoclí es evidente que su lugar en el onceno de Néstor Lorenzo se perdió hace algún tiempo. El defensor sabe que el tren se le fue cuando se lesionó en su llegada a Inter y por ella las expectativas de estar de vuelta para el Mundial 2026 son escasas.
Más allá de no estar en su mejor nivel deportivo, Cuadrado sabe que es uno de los hombres que puede aportar en el armado del equipo cafetero. Por ello, en una entrevista durante las últimas horas, el medio camposta reveló que aún sueña con la chance de jugar la siguiente Copa del Mundo,
"Tengo dos objetivos: la permanencia y ser convocado para el Mundial. Puedo ser útil tanto para el Pisa como para Colombia con mi experiencia y mis habilidades. Sigo jugando por las emociones que me da el fútbol, por la pasión y el amor que siento por este deporte. ¿Qué puedo aportar al Pisa? Mucho, independientemente de los minutos jugados: centros, regates, asistencias. Siento mucha fuerza", dijo inicialmente Cuadrado.
Para el antioqueño, su experiencia en dos Copas del Mundo puede ser valiosa para el reto del siguiente año. El ex DIM fue uno de los hombres claves en lo conseguido por la tricolor en el Mundial 2014 y en 2018. Un hecho que lo pone como un hombre de charreteras para la cita orbital.
Incluso, Cuadrado habló de que su papel puede resultar determinante en un aspecto como el manejo del camerino y lo ejemplificó con su impacto en Pisa: “Y en el vestuario puedo ayudar a los jóvenes que llegan a la Serie A. Este es un grupo extraordinario, todos están trabajando juntos en la misma dirección".
3⃣ 9⃣ 6⃣ partidos jugados en Serie A de Italia acumula Juan Guillermo Cuadrado.— ALVARO HINCAPIE C. (@HINCAPIEDATOS) August 24, 2025
🇨🇴 Muy pronto será el primer jugador colombiano con 400 presencias en liga italiana y de paso en una misma liga top en Europa. pic.twitter.com/aea0siBzco
