Cuadrado se sacó la 'espinita' sobre su futuro y reveló en qué equipo del FPC quiere jugar

Hace pocos días se dio a conocer la salida de Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus de Italia y desde entonces, es una incertidumbre el equipo en donde jugará en la temporada 2023-24.

Mientras se define su futuro, se reveló una entrevista en la que confirmó varias cosas importantes, entre ellas el equipo del FPC donde espera jugar, su oferta de Arabia y lo que será el final de su carrera.

“Estoy muy tranquilo, pensando bien qué es lo mejor, pidiendo la dirección a Dios. Ahí está nuestro representante Andrey Martínez que estaba en Europa y justamente llegó para hablar de los temas. Obviamente hay opciones y vamos a analizar cuál es la mejor”, fue lo que inició diciendo.

Por otro lado, le dijo al periodista Steven Arce que “en este momento todavía siento la pasión, me gusta competir. Por allá está el panita (Cristiano Ronaldo), pero no me quiere llevar. Estoy muy tranquilo. Ahora vamos a hablar de opciones con mi representante y ver qué es lo mejor”.

Y finalmente, dio a entender que en algún momento espera ponerse la camiseta del Independiente Medellín: “No, no, simplemente fue un tiempo que estuve en América. Siempre me gusta estar entrenando, no perder mucho el ritmo, me dieron la oportunidad, fueron tres días. Pero el equipo de mis amores es el Poderoso. Si se da la oportunidad, sería algo muy lindo terminar en el rojo. Esperemos que con la ayuda de Dios pueda pasar”.

Así las cosas, es claro que Cuadrado espera tener un equipo en Europa, continente en el que seguramente tendrá opciones justo antes de que vuelva a Colombia a terminar su carrera.