Cuadrado sigue vigente: El colombiano se reportó con gol frente al Milan

Se reportó con gol frente al Milan

El colombiano que viene teniendo buenos partidos con el Pisa hoy estuvo presente en el empate 2-2, Cuadrado entró para el segundo tiempo y marcó diferencia para su equipo frente a un Milan que parece estar retomando el buen rumbo de la mano de un Luka Modric al que no le pasan los años.

Cuando el partido estaba 1-0 a favor del equipo rossonero se decretó un penal para el Pisa y fue el colombiano quien se hizo cargo con mucha jerarquía frente a un gran arquero como Mike Maignan. Pese a la tensa situación y el complicado momento Juan Guillermo asumió la responsabilidad y convirtió el penal que marcaba el 1-1 parcial para que después su equipo se pusiera por encima y el partido terminara empatado 2-2.