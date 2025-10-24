Actualizado:
Cuadrado sigue vigente: El colombiano se reportó con gol frente al Milan
Juan Guillermo Cuadrado se sigue destacando en el futbol europeo a la espera de Lorenzo.
Juan Guillermo Cuadrado vive una nueva etapa en su carrera en Italia, ahora defendiendo los colores del Pisa en la Serie A, donde busca recuperar ritmo y continuidad tras los problemas físicos que lo alejaron de la élite. El experimentado lateral y volante colombiano ha mostrado compromiso y liderazgo en el club toscano, convencido de que puede volver a su mejor nivel y así regresar a la Selección Colombia, donde fue referente durante más de una década. Su objetivo es claro, sumar minutos, demostrar que aún tiene calidad para competir al más alto nivel y ganarse nuevamente un lugar en las convocatorias de Néstor Lorenzo.
Se reportó con gol frente al Milan
El colombiano que viene teniendo buenos partidos con el Pisa hoy estuvo presente en el empate 2-2, Cuadrado entró para el segundo tiempo y marcó diferencia para su equipo frente a un Milan que parece estar retomando el buen rumbo de la mano de un Luka Modric al que no le pasan los años.
Cuando el partido estaba 1-0 a favor del equipo rossonero se decretó un penal para el Pisa y fue el colombiano quien se hizo cargo con mucha jerarquía frente a un gran arquero como Mike Maignan. Pese a la tensa situación y el complicado momento Juan Guillermo asumió la responsabilidad y convirtió el penal que marcaba el 1-1 parcial para que después su equipo se pusiera por encima y el partido terminara empatado 2-2.
