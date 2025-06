Cuadrado sufre golpetazo en su futuro: histórico equipo lo rechazó

Sin duda alguna, la última temporada no ha sido para nada sencilla para Juan Guillermo Cuadrado. Las lesiones lo mermaron con su continuidad tanto en el Inter de Milan como en el Atalanta de Bérgamo, pero, nadie discute que es uno de los colombianos veteranos con mayor experiencia y que se mantiene en la élite del balompié mundial.

A sus 37 años, no descarta seguir en Europa, pero, con la apertura del mercado de fichajes, es el momento en el que no ha recibido ofertas para cambiar de institución. Además, Atalanta no tiene el interés de seguir contando con el colombiano, y su futuro está en duda.

Se habló del León de México liderado por James Rodríguez, pero no hay nada cierto en esas posibilidades que salieron simplemente por la cercanía de James con Juan Guillermo Cuadrado. Colombia puede ser una solución con intereses de Junior, América y Medellín, pero todavía no ha habido ofertas formales para contratar al lateral derecho.

Con el pasar de los días, Julián Capera mantuvo que hay acercamientos de Vélez Sarsfield en fichar a Juan Guillermo Cuadrado. Sin duda alguna, es una gran oportunidad en el balompié argentino y en un campeón de América. El equipo de Liniers podría ser la solución para cerrar las dudas con el futuro del antioqueño.

LA RESPUESTA DE VÉLEZ SARSFIELD QUE SENTENCIA A JUAN GUILLERMO CUADRADO

Julián Capera señaló en su canal de YouTube, F5 que, “ya hay un acercamiento, ya el jugador está al tanto de este interés, ya se ha hablado de números, y ahora se espera la respuesta del mediocampista que durante muchos años visitó la camiseta de la Selección Colombia”.

Además de esa explicación, afirmó que, “Juan Guillermo ha hecho esfuerzos grandes, incluso desde el punto de vista económico para permanecer en el fútbol de élite, para permanecer en el fútbol de Italia. Su vida está allá (...) quizás él guarda la expectativa de regresar a Selección Colombia aún, pero podría ser el momento de cruzar el Atlántico y regresar a nuestro continente”.

Todo esto, para confirmar que el interés es muy serio por parte de Vélez Sarsfield. Sin embargo, en las últimas horas, el club argentino se encargó de negar la posibilidad. El periodista argentino, Germán García Grova escribió en su cuenta de X que, “Vélez DESMIENTE negociaciones por Juan Guillermo Cuadrado. ️ “No hay absolutamente nada, desconocemos de dónde salió la información” me confirman desde el club”.

Con este panorama, se le cierra una nueva oportunidad de confirmar equipo para lo que resta del año y para su futuro inmediato. Vélez Sarsfield le negó la chance que parecía más clara por lo expuesto por Julián Capera, pero, en últimas, no hay interés del elenco argentino en el jugador de Necoclí, Antioquia.

¿JUAN GUILLERMO CUADRADO VOLVERÍA A LA LIGA BETPLAY?

Juan Guillermo Cuadrado, con 37 años podría empezar a definir sus últimas experiencias como jugador profesional dependiendo de las decisiones que tome en próximos años. A la espera de confirmar su próximo equipo, la Liga BetPlay puede ser la solución con los intereses de grandes clubes.

Sin duda alguna, el regreso a Colombia podría ser ideal para su edad, pero, seguir en Europa es lo que le llama la atención. La Liga BetPlay lo espera con el Deportivo Independiente Medellín, club que lo lanzó al exterior o bien, con el América de Cali que ya lo ha pretendido en anteriores ocasiones.