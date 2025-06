Cuadrado tiene mercado: las tres grandes ligas que lo ficharían

La aventura de Juan Guillermo Cuadrado en el Atalanta no terminó de la mejor manera. El colombiano no pudo mantenerse en el primer equipo, jugando en muy pocos partidos bajo la dirección técnica de Gian Piero Gasperini que no seguirá en el club y, además, las lesiones condenaron al antioqueño.

En ese orden de ideas, todo parece indicar que Juan Guillermo Cuadrado no seguirá en la institución de Bérgamo, por lo cual, habrá que esperar en qué liga jugará el lateral derecho o extremo en este segundo semestre. Mucho se ha hablado de un regreso a la Liga BetPlay con el Junior, América o Deportivo Independiente Medellín.

Vea también: Nacional a punto de romper el mercado de fichajes: se confirman 5 refuerzos

Además de la Liga BetPlay, aparece en la escena la posibilidad de otras competencias que quieren al colombiano en este momento en el que su futuro con Atalanta parece incierto. Su anhelo es mantenerse en la alta competencia en Europa e Italia puede continuar siendo la competencia que le tenderá la mano.

El futuro del jugador de la Selección Colombia está en incertidumbre con los pasos que pueda dar en este segundo semestre y en el arranque de las temporadas europeas en el caso de que su decisión sea seguir en torneos de alta categoría como la italiana.

LAS TRES LIGAS QUE QUIEREN QUEDARSE CON JUAN GUILLERMO CUADRADO

Todo parece indicar que la Liga BetPlay va perdiendo enteros para contratar a Juan Guillermo Cuadrado. De acuerdo con información del periodista de Win Sports, Alexis Rodríguez, “JUAN GUILLERMO CUADRADO no ha recibido ninguna oferta de Junior”. Era el momento indicado para que Alfredo Arias y Fuad Char le cumplan a la hinchada que, en la presentación del uruguayo pidieron explicaciones sobre el fichaje bomba que llegaría.

Acto seguido, Alexis Rodríguez sentencia que el futuro de Juan Guillermo Cuadrado estará conectado a la liga de Brasil, a la Liga MX o a la Serie A de Italia. Esas son las tres naciones que estarían buscando el fichaje de Cuadrado en este libro de pases.

Le puede interesar: Primer problema confirmado para James Rodríguez en su regreso a León

Con la negativa del Junior de la Liga BetPlay, aparecen tres clubes que ya han sonado bastante para contratar a Juan Guillermo Cuadrado. Por los lados de Brasil, sonó Flamengo, en México está la opción del León por la cercanía que tiene James Rodríguez con el antioqueño y estaría dispuesto a convencerlo para llevarlo a la Liga MX. En Italia podría continuar en el Cagliari de Yerry Mina.

JUAN GUILLERMO CUADRADO DEBERÁ ACELERAR CON SU NUEVO EQUIPO

Habrá grandes cambios en el Atalanta para este mercado de fichajes empezando por la salida de Gian Piero Gasperini que firmó con la Roma. Además de la salida del entrenador, varios jugadores cambiarían de equipos para el arranque de la temporada.

Lea también: Millonarios le da nuevo dolor de cabeza a González: figura prepara su salida

Para Juan Guillermo Cuadrado, la decisión de su nuevo equipo debe venir pronto, dado que, a finales de junio acabará contrato con el Atalanta de Bérgamo. Aunque todavía no hay ofertas concretas, el de Necoclí, Antioquia ya ha sido sondeado por varios equipos. Si quiere seguir en el ‘Viejo Continente’, aparece el Cagliari como la única opción hasta el momento.

Brasil y México todavía no han enviado las ofertas formales y todavía hay mucha incertidumbre con el futuro de Juan Guillermo Cuadrado que cambiaría de equipo. Cagliari, Flamengo y León se interesaron y podrían armar guerra para fichar al colombiano que llegaría libre tras terminar su contrato con la ‘Dea’.