Jue, 07/08/2025 - 11:53
Cuadrado ya tiene nuevo equipo en la Serie A: presentación oficial
Juan Guillermo Cuadrado ya fue presentado por su nuevo equipo en la Serie A.
El mercado de fichajes en el las grandes ligas de Europa se sigue moviendo de la mejor manera y junto con ello el protagonismo se lo están robando los futbolistas colombianos, quienes se han unidos a destacados equipos como Jhon Arias con Wolverhampton, Nelson Deossa con Real Betis y el propio Richard Ríos, quien llegó a Portugal para jugar con Benfica.
Sin embargo también hay experimentados jugadores con pasado destacable en la 'tricolor' que se siguen robando las miradas, tal como Juan Guillermo Cuadrado, quien a pesar de su avanzada edad, sigue jugando en la élite del fútbol italiano y en esta nueva temporada vestirá la camiseta de Pisa SC.
Juan Guillermo Cuadrado ya fue presentado por Pisa SC
Juan Guillermo Cuadrado, el veterano extremo colombiano, ha sido confirmado como nuevo refuerzo del Pisa Sporting Club para la temporada 2025‑2026. El anuncio oficial se produjo el 6 de agosto de 2025, mediante un comunicado del club, que resaltó la incorporación permanente del jugador nacido en 1988, tras finalizar su contrato con el Atalanta. El anuncio fue acompañado por un video creativo publicado en las redes institucionales del club, donde aparece Cuadrado junto a la emblemática Torre de Pisa, hablando en italiano y recibiendo el cariño de los aficionados con el mensaje: “Juan Cuadrado es de Pisa”.
La negociación del fichaje se había anticipado unos días antes. El 31 de julio de 2025, el reconocido periodista Gianluca Di Marzio describió el traspaso como un “movimiento sensacional” para el club toscano. En ese momento se daba por seguro un contrato por un año, hasta junio de 2026, aprovechando la condición de agente libre del jugador.
El Pisa SC regresa este año a la Serie A luego de 34 años de ausencia. La incorporación de Cuadrado representa no solo un refuerzo deportivo, sino un símbolo de ambición para mantenerse en la máxima categoría. Su experiencia, liderazgo y versatilidad serán clave en una plantilla que aspira a consolidarse en el calcio italiano
¿Cuándo debutaría Cuadrado con Pisa en la Serie A?
El debut de Juan Guillermo Cuadrado con el Pisa Sporting Club en la Serie A 2025‑26 estría programado para el domingo 24 de agosto de 2025, nada más y nada menos que en la visita ante su ex equipo, Atalanta. Este será el primer partido oficial de la temporada para el equipo toscano, y por ende, también marcará el debut de Cuadrado en su nuevo club
