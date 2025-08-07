Cuadrado ya tiene nuevo equipo en la Serie A: presentación oficial

El mercado de fichajes en el las grandes ligas de Europa se sigue moviendo de la mejor manera y junto con ello el protagonismo se lo están robando los futbolistas colombianos, quienes se han unidos a destacados equipos como Jhon Arias con Wolverhampton, Nelson Deossa con Real Betis y el propio Richard Ríos, quien llegó a Portugal para jugar con Benfica.

Sin embargo también hay experimentados jugadores con pasado destacable en la 'tricolor' que se siguen robando las miradas, tal como Juan Guillermo Cuadrado, quien a pesar de su avanzada edad, sigue jugando en la élite del fútbol italiano y en esta nueva temporada vestirá la camiseta de Pisa SC.

Juan Guillermo Cuadrado ya fue presentado por Pisa SC

Juan Guillermo Cuadrado, el veterano extremo colombiano, ha sido confirmado como nuevo refuerzo del Pisa Sporting Club para la temporada 2025‑2026. El anuncio oficial se produjo el 6 de agosto de 2025, mediante un comunicado del club, que resaltó la incorporación permanente del jugador nacido en 1988, tras finalizar su contrato con el Atalanta. El anuncio fue acompañado por un video creativo publicado en las redes institucionales del club, donde aparece Cuadrado junto a la emblemática Torre de Pisa, hablando en italiano y recibiendo el cariño de los aficionados con el mensaje: “Juan Cuadrado es de Pisa”.

La negociación del fichaje se había anticipado unos días antes. El 31 de julio de 2025, el reconocido periodista Gianluca Di Marzio describió el traspaso como un “movimiento sensacional” para el club toscano. En ese momento se daba por seguro un contrato por un año, hasta junio de 2026, aprovechando la condición de agente libre del jugador.