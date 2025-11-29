¿Cuál sería el mejor grupo para Colombia en el sorteo del Mundial 2026?

Los aztecas viven un ciclo de transición, los norteamericanos aún no consolidan la generación que prometía dar un salto definitivo y los canadienses, pese a su crecimiento reciente, mantienen irregularidades que pueden ser aprovechadas. Para jugadores del calibre de Luis Díaz, James Rodríguez y Jhon Arias, medirse ante un anfitrión podría significar un arranque cómodo siempre que impongan intensidad y jerarquía desde el pitazo inicial.

Desde otra perspectiva, el Bombo 3 también ofrece rivales que, en el papel, parecen accesibles. Catar, Uzbekistán y Arabia Saudita representan selecciones disciplinadas, tácticamente ordenadas y con una identidad clara, pero con un nivel competitivo inferior al del combinado tricolor.

El conjunto catarí no ha logrado mantener el impulso que le dio organizar la cita de 2022; los uzbekos muestran crecimiento, aunque sin resultados que los proyecten como un rival de élite; y los sauditas alternan buenas presentaciones con bajones pronunciados, lo que los convierte en un adversario menos temible. Para Colombia, cualquiera de estas tres alternativas luce razonable, siempre que consiga imponer su ritmo de juego y evitar partidos trabados o de excesiva fricción.

Para el cierre del grupo, el Bombo 4 ofrece un abanico de posibilidades que podría resultar favorable si aparece la combinación ideal. Nueva Zelanda, por ejemplo, es un contrincante conocido y recientemente superado por la Tricolor en un amistoso que dejó en evidencia la diferencia de jerarquía.

Además, la presencia de una selección proveniente del repechaje intercontinental, como Congo u otro representante de confederaciones con menor rodaje internacional, aumenta las probabilidades de un cierre asequible en la fase inicial. Este tipo de adversarios, aunque suelen ser intensos y físicamente fuertes, no cuentan con la experiencia ni la continuidad competitiva que sí tiene la escuadra de Lorenzo.