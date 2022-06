¿Cuáles son las sedes en las que se jugará Copa América femenina?

Colombia se prepara para recibir desde el próximo 8 de julio la edición IX de la Copa América Femenina, que contará con la participación de las diez selecciones del continente.

El certamen tendrá como principal atractivo que dará tres cupos directos para la Copa Mundial de FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023 y dos boletos para las series de repechaje.

La Conmebol confirmó el pasado 10 de marzo que las ciudades de Cali (estadio Olímpico Pascual Guerrero), Bucaramanga (estadio Alfonso López y Armenia (estadio Centenario) recibirán los partidos del certamen.

“La CONMEBOL confirmó este jueves 10 de marzo las ciudades sedes que alojarán la CONMEBOL Copa América Femenina 2022 en Colombia. Las ciudades que acogerán el torneo son Cali, Bucaramanga y Armenia”, señaló la FCF.

Calendario de Colombia en la Copa América femenina:

8 de julio - Cali

Colombia Vs Paraguay

11 de julio - Cali

Colombia Vs Bolivia

17 de julio - Cali

Colombia Vs Ecuador

20 de julio - Armenia

Colombia Vs Chile