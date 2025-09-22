Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 10:27
¿Cuáles son los criterios y cómo funciona la votación del Balón de Oro?
Se entregará este lunes 22 de septiembre el Balón de Oro y ya hay polémica.
El Balón de Oro, uno de los premios más reconocidos en el fútbol mundial, cuenta con un sistema de votación que involucra a periodistas de distintas partes del planeta y que sigue lineamientos definidos por la organización.
Cada año, el proceso comienza con la selección de nominados realizada por los medios franceses L’Équipe y France Football, encargados de conformar la lista inicial de candidatos. En el caso de la categoría masculina, la lista se compone de 30 futbolistas, mientras que en la rama femenina son 20 las jugadoras seleccionadas. De manera paralela, se establecen diez aspirantes al Trofeo Yashin, que reconoce al mejor portero, y diez al Trofeo Kopa, que destaca al mejor jugador joven.
Vea también: Se filtra el ganador del Balón de Oro 2025: La polémica ya está encendida
La votación principal recae sobre 100 periodistas, uno por cada país ubicado en el grupo de las 100 federaciones mejor clasificadas en el ranking FIFA. Cada uno de ellos tiene la tarea de emitir un voto ponderado para designar al ganador del Balón de Oro, además de participar en la elección del Trofeo Yashin. A diferencia de estos galardones, el Trofeo Kopa cuenta con un jurado distinto: lo conforman únicamente los futbolistas que en el pasado obtuvieron el Balón de Oro y que se encuentran con vida.
En cuanto a los criterios que orientan las decisiones, la organización define tres parámetros centrales. El primero de ellos está relacionado con el rendimiento individual, que contempla el impacto de cada jugador en el desarrollo de la temporada y su capacidad para ser determinante en distintos escenarios. El segundo criterio corresponde a la actuación colectiva, teniendo en cuenta los resultados alcanzados por el equipo al que pertenece el candidato y el desempeño general en competiciones oficiales. Finalmente, el tercer aspecto se asocia con la conducta deportiva, la noción de juego limpio y la capacidad de representar un ejemplo dentro y fuera del campo.
Le puede interesar: Brilla en la lista, pero no en la gala: Linda Caicedo no podrá viajar al Balón de Oro
Cabe destacar que, en ediciones anteriores, uno de los puntos de análisis incluía la trayectoria completa del jugador, pero ese elemento fue retirado del reglamento. Con esta modificación, el premio busca enfocarse en la evaluación exclusiva de la temporada que se toma en consideración, lo que implica que el historial previo de un futbolista no ejerce influencia en el resultado.
Otras noticias
¿JAMES SE NEGÓ A JUGAR CON LEÓN?
Fuente
Antena 2