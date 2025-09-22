¿Cuáles son los criterios y cómo funciona la votación del Balón de Oro?

El Balón de Oro, uno de los premios más reconocidos en el fútbol mundial, cuenta con un sistema de votación que involucra a periodistas de distintas partes del planeta y que sigue lineamientos definidos por la organización.

Cada año, el proceso comienza con la selección de nominados realizada por los medios franceses L’Équipe y France Football, encargados de conformar la lista inicial de candidatos. En el caso de la categoría masculina, la lista se compone de 30 futbolistas, mientras que en la rama femenina son 20 las jugadoras seleccionadas. De manera paralela, se establecen diez aspirantes al Trofeo Yashin, que reconoce al mejor portero, y diez al Trofeo Kopa, que destaca al mejor jugador joven.

La votación principal recae sobre 100 periodistas, uno por cada país ubicado en el grupo de las 100 federaciones mejor clasificadas en el ranking FIFA. Cada uno de ellos tiene la tarea de emitir un voto ponderado para designar al ganador del Balón de Oro, además de participar en la elección del Trofeo Yashin. A diferencia de estos galardones, el Trofeo Kopa cuenta con un jurado distinto: lo conforman únicamente los futbolistas que en el pasado obtuvieron el Balón de Oro y que se encuentran con vida.