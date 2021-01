El nombre del atacante colombiano, Falcao García, ha sonado en las últimas semanas. Su actual club Galatasaray no lo tendría en cuenta debido a sus constantes lesiones y porque cree que debe buscar nuevos aires para su carrera profesional.

Por tal razón, existen algunos rumores sobre el próximo club del ‘Tigre’ en la MLS, la Superliga Argentina e incluso la Liga Betplay, donde un club estaría conversando con el ‘samario’ para poderlo llevar como el refuerzo más importante del FPC.

¿Cuáles son los equipos que suenan para fichar al ‘Tigre’?

Millonarios: El equipo capitalino se sumó al interés de la posible contratación del atacante colombiano, puesto que como bien se conoce, Falcao se ha confesado hincha del ‘Embajador’ y le gustaría poder culminar su carrera en el equipo de sus amores. Hay que resaltar que trascendió de Gustavo Serpa, representante del máximo accionista del equipo, se ha contactado personalmente con él para acordar su llegada. Por otra parte, Millonarios ya cumplió con el regreso de otro grande del fútbol colombiano como lo es Fredy Guarín.

River Plate: También se conoció que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo no ve con malos ojos que Falcao regrese a su ‘casa’ para reforzar la delantera del equipo para hacer dupla con su compatriota, Rafael Santos Borré, quien aún no ha arreglado su continuidad con el equipo argentino; a pesar de ello, el club argentino no se comunicaría con él para hacerle una oferta y que regrese al Monumental.

No obstante, Nicolás Distasio, periodista de la cadena TNT Sports, resaltó que si bien es cierto el ‘Tigre’ no seguirá en Turquía, una llamada del mundialista podría hacer cambiar las cosas en las directivas del ‘Millonario’: “en River me dijeron que el tiempo de volver para Falcao García ya había pasado. River no va a llamarlo. Pero si él llama a (Marcelo) Gallardo y le expresa sus ganas, su deseo, demuestra que está entero y tiene el espíritu que se necesita, no descarto que pueda existir una posibilidad”.

MLS: A pesar de que es una liga bien remunerada y que ha mostrado el interés por contar con los goles del atacante cafetero, hubo dos equipos que estuvieron en la órbita. Sin embargo, con el paso del tiempo se fueron cayendo las posibilidades, a tal punto que uno de los accionistas del Portland Timbers confesó que el ‘Tigre’ es un jugador que caería bien en cualquier equipo, pero que en el momento no están interesados en él. No obstante, apareció otro candidato. El Nashville SC que dirige el estratega Gary Smith y que buscarían reforzar la parte delantera.