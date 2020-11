Cuando Diego Maradona separó a un país en Italia 90

Mundial de Italia 90: Argentina estaba a punto de jugar la semifinal ante el local, los italianos. En el papel, el marco debía ser complicado para la 'Albiceleste', pero no lo fue... El partido se disputaba en el estadio San Paolo de Nápoles, ciudad del sur italiana donde Diego Armando Maradona era considerado un dios.

Antes del encuentro, el capitán de Argentina armó la polémica en plena Copa del Mundo y le recordó a los italianos del sur que los del norte no los representaban, no los querían. Con esto el 'Pelusa' se refirió a que las ciudades más importantes de Italia, como Roma, Turín y Milán, no apreciaban a la gente del otro lado.

Por eso 'El Diego' le pidió a los hinchas que apoyaran a Argentina, ya que la Selección italiana representaba a la oligarquía, en cambio la 'Albiceleste' tenía como capitán a su ídolo, el que más los quería: él.

Lo cierto es que los fanáticos le dijeron: "Maradona, te amamos, pero Italia es nuestra patria". No obstante, en el juego del 3 de julio de 1990 en el San Paolo, la hinchada local estaba dividida y eso ayudó a que el equipo argentino no sintiera la presión de ser visitante.

El resultado final: 1-1 y penales, donde el equipo de Carlos Salvador Bilardo pasó a la gran final de la cita orbital, donde a la postre quedó subcampeón ante Alemania.