¿Cuándo, dónde y a qué hora es el sorteo del Mundial de Fútbol 2026?
Será la primera Copa del Mundo de la historia con 48 participantes.
En la noche de este jueves 4 de septiembre se confirmó la participación de Colombia en la Copa del Mundo 2026, pues derrotó 3-0 a Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias suramericanas y por fin aseguró un lugar en la próxima edición del certamen.
Claro está que será un Mundial con formato inédito, además de ser el que más selecciones participantes tendrá en toda la historia, atendiendo que ya no serán 32 sino 48 las clasificadas. Aún no están definidos todos los cupos.
Las selecciones suramericanas que jugarán el Mundial 2026
En el caso específico de Conmebol, son seis selecciones las que avanzan directamente, mientras que una va a la repesca frente a una selección de otro continente. Las que ya aseguraron su cupo en el Mundial 2026 son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia; y las dos que luchan por jugar la repesca son Bolivia y Venezuela.
Ahora, la expectativa -no solo en Colombia sino en todos los países cuya selección irá al Mundial- corre por los detalles del sorteo de la Copa del Mundo, además del formato del torneo, ya que hay algunas dudas al respecto.
¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?
El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 será el viernes 5 de diciembre de 2025 a partir de las 12:00 m. (hora de Colombia) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, ubicado en Washington D. C, Estados Unidos.
Ahora, es pertinente recordar cómo será el formato de la Copa del Mundo que se avecina, pues será la que más selecciones acoja en la historia, y por ende obliga a la generación de una fase adicional y a un cambio en la conformación de cruces en las instancias de 'muerte súbita'.
Formato de la Copa del Mundo 2026
La Copa del Mundo 2026 contará NO con 32 sino con 48 selecciones, por lo que la fase de grupos estará compuesta por doce zonas de cuatro equipos cada una, y avanzarán a 16avos. (ronda inédita en el torneo) las dos mejores de cada grupo y las ocho mejores terceras, y posteriormente habrá octavos, cuartos, semifinales y final.
El inicio del Mundial 2026 está programado para el jueves 11 de junio y la final se disputará el domingo 19 de julio.
