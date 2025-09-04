¿Cuándo, dónde y a qué hora es el sorteo del Mundial de Fútbol 2026?

En la noche de este jueves 4 de septiembre se confirmó la participación de Colombia en la Copa del Mundo 2026, pues derrotó 3-0 a Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias suramericanas y por fin aseguró un lugar en la próxima edición del certamen.

Claro está que será un Mundial con formato inédito, además de ser el que más selecciones participantes tendrá en toda la historia, atendiendo que ya no serán 32 sino 48 las clasificadas. Aún no están definidos todos los cupos.

Puede leer: Jesurún cobró la clasificación de Colombia: "Le cumplimos al pueblo"

Las selecciones suramericanas que jugarán el Mundial 2026

En el caso específico de Conmebol, son seis selecciones las que avanzan directamente, mientras que una va a la repesca frente a una selección de otro continente. Las que ya aseguraron su cupo en el Mundial 2026 son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Colombia; y las dos que luchan por jugar la repesca son Bolivia y Venezuela.

Ahora, la expectativa -no solo en Colombia sino en todos los países cuya selección irá al Mundial- corre por los detalles del sorteo de la Copa del Mundo, además del formato del torneo, ya que hay algunas dudas al respecto.