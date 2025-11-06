¿Cuándo se entrega el Premio The Best 2025?

Los Premios The Best FIFA Football Awards 2025 ya comenzaron a generar expectativa en el mundo del fútbol tras conocerse este jueves 6 de noviembre la lista oficial de nominados en todas las categorías. La FIFA aún no ha confirmado la fecha exacta de la ceremonia, pero se prevé que se realice el martes 16 de diciembre.

Aunque tampoco se ha anunciado la sede, se espera que en las próximas semanas el máximo organismo del fútbol mundial dé a conocer el lugar donde se llevará a cabo la gala, que reúne a las principales figuras del deporte.

Los The Best son considerados los premios más prestigiosos que entrega directamente la FIFA, resurgieron en 2017 con el propósito de reconocer el desempeño individual de los jugadores y entrenadores más destacados de cada temporada.

Desde su creación, la gala ha tenido sedes como Londres, Zúrich y París, y se ha convertido en uno de los eventos más esperados por futbolistas, técnicos y aficionados.