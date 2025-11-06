Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 15:49
¿Cuándo se entrega el Premio The Best 2025?
Este jueves 6 de noviembre se conoció a los nominados.
Los Premios The Best FIFA Football Awards 2025 ya comenzaron a generar expectativa en el mundo del fútbol tras conocerse este jueves 6 de noviembre la lista oficial de nominados en todas las categorías. La FIFA aún no ha confirmado la fecha exacta de la ceremonia, pero se prevé que se realice el martes 16 de diciembre.
Aunque tampoco se ha anunciado la sede, se espera que en las próximas semanas el máximo organismo del fútbol mundial dé a conocer el lugar donde se llevará a cabo la gala, que reúne a las principales figuras del deporte.
Los The Best son considerados los premios más prestigiosos que entrega directamente la FIFA, resurgieron en 2017 con el propósito de reconocer el desempeño individual de los jugadores y entrenadores más destacados de cada temporada.
Desde su creación, la gala ha tenido sedes como Londres, Zúrich y París, y se ha convertido en uno de los eventos más esperados por futbolistas, técnicos y aficionados.
Los colombianos nominados al The Best
En esta edición, Colombia tendrá representación con dos jugadores: Kevin Mier, portero del Cruz Azul de México, nominado entre los mejores arqueros, y Jhon Arias, mediocampista del Wolverhampton, incluido en la categoría de los mejores volantes.
Además, en la rama femenina fueron nominadas las colombianas Katherine Tapia, Mayra Ramírez y Leicy Santos para conformar el XI ideal, por lo que hay probabilidad de que deportistas 'cafeteros' den de qué hablar en la próxima gala.
La entrega de estos galardones no solo reconoce a los futbolistas más sobresalientes, sino que también conforma el XI ideal masculino y femenino del año.
De confirmarse la fecha del 16 de diciembre, la gala de los The Best cerrará el calendario futbolístico de 2025, siendo el último gran evento antes del inicio de las ligas y torneos internacionales del año 2026.
Fuente
Antena 2