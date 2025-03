¿Cuándo volvería a dirigir Jorge Fossati tras fracaso en Perú?

Nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en donde Perú verá actividad enfrentando a Bolivia y a Venezuela en jornadas que pueden ser claves para el seleccionado peruano. Con Óscar Ibáñez deberán salir del fondo de la tabla para mantenerse con vida e ilusiones. Una derrota, podría acabar con las mínimas posibilidades de clasificar al Mundial de 2026.

Perú afrontará los dos retos de Eliminatorias sin Jorge Fossati, que, después de largas negociaciones, acordó su salida del combinado nacional de mutuo acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol. Desde ese fracaso, el entrenador uruguayo ha guardado silencio absoluto con su regreso a las direcciones técnicas, y hasta puso en duda su continuidad por la frustración.

Vea también: Perú no dio espera y definió técnico para Eliminatorias tras el no de Pékerman

Jorge Fossati tomó las riendas antes de la Copa América, y nunca estuvo a la altura, dejando a la selección en la última casilla de su grupo en la competencia y en el fondo de la tabla en las Eliminatorias Sudamericanas. Por ese fracaso en su carrera dentro de la Bicolor, dejó las direcciones técnicas, pero todo parece indicar que será momentáneo.

JORGE FOSSATI SÍ VOLVERÁ A DIRIGIR: ¿CUÁNDO REGRESARÁ A LOS BANQUILLOS?

Cuando se dio la salida, inmediatamente, varios equipos se pusieron en contacto con el entrenador uruguayo para conocer las posibilidades de poder contratarlo. Recibió llamadas de clubes peruanos, como también de un cuadro colombiano de la Liga BetPlay 2025. Sin embargo, decidió rechazar todo y mantener la calma, poniendo en duda su futuro dentro del fútbol.

No obstante, queda más claro que Jorge Fossati solo piensa en regresar a las canchas y podría hacer en los próximos meses. El uruguayo mantuvo que, “tuve algunos llamados, pero ni mi cabeza ni mi situación profesional estaban pensando eso. Más porque pasó como un mes para que después se oficialice mi salida. No estaba con cabeza de agarrar nada”.

El ‘Nonno’, como lo llamaban en Perú, también afirmó que, “en enero, febrero también me llamaron. Por el momento, yo he dicho muchas veces que en el fútbol no hay nunca ni siempre”. Posteriormente, Jorge Fossati dejó la incertidumbre a un lado, y señaló cuándo podría regresar a dirigir.

Lejos de pensar en el retiro, a sus 72 años, el entrenador uruguayo espera por el momento perfecto para regresar y levantar cabeza tras el fracaso con la selección de Perú. Fossati sentenció, “yo te digo que no voy a trabajar hasta junio o mitad de año que es lo que creo. Me han tentado con cosas que hasta ahora me he mantenido porque es lo que siento”.

Le puede interesar: Fossati destapó la verdad de su salida de Perú: “Mintieron asquerosamente”

Así las cosas, Jorge Fossati tendrá tiempo para pensar en su futuro durante estos tres meses que restan para tomar nuevamente las direcciones técnicas. Se espera que, a mitad del 2024, el uruguayo pueda tomar otro camino en algún club o en una selección.

LOS NÚMEROS DE JORGE FOSSATI EN LA SELECCIÓN DE PERÚ

El paso del charrúa no fue para nada bueno en la selección peruana. Dirigió los tres partidos de la Copa América en donde aseguró apenas un punto en la pelea por clasificar en su grupo. Quedó último, producto de una igualdad ante Chile. Alcanzó a dirigir 13 partidos y apenas sumó cuatro victorias.

Otro de los grandes problemas que condicionaron al entrenador, fue que solo pudo ganar un partido oficial cuando superó a Uruguay en condición de local. Los otros tres triunfos fueron en amistosos antes de la Copa América. Acumuló cuatro empates y cinco derrotas. Un pobre rendimiento que conllevó a su salida de la dirección técnica.