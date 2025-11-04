Actualizado:
Mar, 04/11/2025 - 11:50
¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial sub 17?
La selección Colombia sub 17 jugará su segundo partido del Mundial de la categoría.
La selección Colombia sub 17 ya piensa en lo que será su segunda salida en el Mundial de la categoría, después de un complicado debut frente a la actual campeona Alemania, la tricolor afrontará lo que viene de la fase de grupos sabiendo que ya se sacó de encima al rival más complicado.
Un partido apretado con pocas opciones en arco y arco que se terminó definiendo en la efectividad de ambos conjuntos en marcar sus opciones más claras, un empate en la primera fecha frente a un claro candidato al título es una gran prueba para los colombianos que ahora se preparan para enfrentar sus dos partidos más "accesibles" de la fase de grupos.
3 puntos obligatorios para Colombia
El segundo partido de la selección Colombia será este mismo viernes 7 de noviembre cuando enfrente a El Salvador en su segunda salida en el certamen, la selección centroamericana viene de enfrentar a Corea del Norte que será el rival de Alemania. Este partido será clave para los dirigidos por Freddy Hurtado si quieren mantener la ilusión de seguir con vida en el torneo.
El partido frente a El Salvador tienen que ser tres puntos obligados para la selección tricolor que después de haber enfrentado a Alemania le quedan los dos rivales más "accesibles" del grupo. Un partido que servirá para corregir errores y para empezar a pensar en la siguiente ronda si se consigue la victoria.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Colombia y El Salvador se jugará el viernes 7 de noviembre a partir de las 7:30a.m. y se podrá disfrutar por la señal en vivo de RCN televisión y el canal de Youtube de Deportes RCN. El partido será clave para las aspiraciones de la tricolor que desde muy temprano hora colombiana deberán salir a buscar la victoria frente a la selección centroamericana.
Fuente
Antena 2