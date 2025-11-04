¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial sub 17?

La selección Colombia sub 17 ya piensa en lo que será su segunda salida en el Mundial de la categoría, después de un complicado debut frente a la actual campeona Alemania, la tricolor afrontará lo que viene de la fase de grupos sabiendo que ya se sacó de encima al rival más complicado.

Un partido apretado con pocas opciones en arco y arco que se terminó definiendo en la efectividad de ambos conjuntos en marcar sus opciones más claras, un empate en la primera fecha frente a un claro candidato al título es una gran prueba para los colombianos que ahora se preparan para enfrentar sus dos partidos más "accesibles" de la fase de grupos.