¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia?

Muy pronto vuelve a jugar Colombia

La selección Colombia volverá al ruedo en la próxima fecha que será en noviembre, en exactamente un mes los jugadores volverán a estar concentrados bajo las órdenes de Néstor Lorenzo cuando el 15 del mes enfrentemos a Nueva Zelanda. El otro partido amistoso debería ser frente a Nigeria pero como está tendrá que jugar el repechaje de cara al Mundial 2026 el partido está en veremos y seguramente toque buscar rival.

Estos próximo dos partidos serán los últimos de la selección en este año y una de las últimas fechas FIFA previas al Mundial, partidos que servirán para que el entrenador siga definiendo la lista, siga dándole oportunidades a jugadores que sueñan con estar en la copa del mundo. Esperemos que el rival por el que se cambie el partido con la selección africana sea una potencia o uno más complicado para poder medirnos.