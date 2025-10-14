Actualizado:
¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia?
La selección Colombia volverá a los terrenos de juego muy pronto.
La selección Colombia cerró su participación en esta fecha FIFA tras los partidos frente a México y Canadá respectivamente. Si bien todavía falta tiempo estos amistosos sirven de preparación para lo que será la copa del mundo 2026 a la que la tricolor ya tiene su boleto asegurado.
Sin embargo, muy pronto volverá a reunirse la tricolor para una nueva fecha de partidos amistosos.
Muy pronto vuelve a jugar Colombia
La selección Colombia volverá al ruedo en la próxima fecha que será en noviembre, en exactamente un mes los jugadores volverán a estar concentrados bajo las órdenes de Néstor Lorenzo cuando el 15 del mes enfrentemos a Nueva Zelanda. El otro partido amistoso debería ser frente a Nigeria pero como está tendrá que jugar el repechaje de cara al Mundial 2026 el partido está en veremos y seguramente toque buscar rival.
Estos próximo dos partidos serán los últimos de la selección en este año y una de las últimas fechas FIFA previas al Mundial, partidos que servirán para que el entrenador siga definiendo la lista, siga dándole oportunidades a jugadores que sueñan con estar en la copa del mundo. Esperemos que el rival por el que se cambie el partido con la selección africana sea una potencia o uno más complicado para poder medirnos.
A cerrar el año con mejores sensaciones
La selección Colombia cierra el año con sensaciones positivas y muchas ilusiones de cara al 2026. El equipo de Néstor Lorenzo sigue sumando minutos, probando variantes y fortaleciendo una base que cada vez se ve más sólida. Estos últimos partidos del año serán clave para afinar detalles, consolidar el grupo y definir quiénes llegarán al Mundial. El camino ya está trazado y, aunque la clasificación está asegurada, el reto ahora es llegar en el mejor nivel posible para competir de tú a tú con las grandes potencias del mundo.
