Vie, 24/10/2025 - 20:15
¿Cuando vuelve a jugar la selección Colombia femenina? Enfrenta a Ecuador
La selección Colombia jugará su segundo partido de Liga de Naciones frente a Ecuador.
La selección Colombia femenina arrancó esta Liga de Naciones con una gran victoria frente a Perú en la que se notó la entrada de Linda que dirigió el triunfo colombiano. Tras la victoria las dirigidas por Angelo Marsiglia ya piensan en el próximo encuentro que será frente a Ecuador.
Colombia femenina se alista para enfrentar a Ecuador en la Liga de Naciones
La Selección Colombia femenina continúa su participación con el duelo frente a Ecuador, que se disputará el próximo martes 28 de octubre por la Liga de Naciones de la Concacaf. El equipo dirigido por Ángelo Marsiglia busca mantener su buena racha tras el triunfo ante Perú, resultado que la tiene como una de las selecciones más sólidas del grupo.
El conjunto colombiano afronta el partido con la base que brilló en la Copa América, con figuras como Linda Caicedo y Daniela Montoya encabezando la convocatoria. Marsiglia ha destacado el crecimiento del grupo y la importancia de seguir sumando minutos de calidad en un torneo que sirve como clasificatorio para el próximo Mundial.
Por su parte, Ecuador llega con la necesidad de sumar en casa tras un inicio irregular en la competencia. Las dirigidas por Eduardo Moscoso intentarán hacerse fuertes en Quito y complicar a una Colombia que busca cerrar la fase con paso perfecto y seguir demostrando por qué es una de las selecciones más competitivas del continente.
Cuando y cómo ver el partido
El partido se jugará el martes 28 de octubre a partir de las 6:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar a través del Canal RCN, la señal en vivo de deportes RCN en YouTube y la App RCN.
