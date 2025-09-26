Actualizado:
¿Cuándo y dónde ver el Mundial Sub20 por Fútbol RCN?
Colombia enfrentará a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria en la fase de grupos.
Todo está listo para que este sábado 27 de septiembre comience una nueva edición de la Copa del Mundo sub 20 en la que la Selección Colombia enfrentará a Arabia Saudita, Nigeria y Noruega en la fase de grupos.
El debut del equipo colombiano está programado para el lunes 29 de septiembre enfrentando a Arabia Saudita desde las 6:0 de la tarde, horario colombiano, en el estadio Estadio Fiscal de Talca.
La segunda fecha de Colombia está programada para el jueves 2 de octubre desde las 3:00 de la tarde contra Noruega en el mismo escenario.
Finalmente, la fase de grupos la jugará el equipo dirigido por César Torres el domingo 5 de octubre contra Nigeria.
Así se podrá VER EN VIVO el Mundial sub 20
27 de septiembre
Chile Vs Nueva Zelanda
Hora: 5:45 P.M.
Canal: HD2 y App Canal RCN
29 de septiembre
Colombia Vs Arabia Saudita
Hora: 5:00
Canal: Señal principal
2 de octubre
Colombia Vs Noruega
Hora: 2:00 P.M.
Canal: Señal principal
5 de octubre
Nigeria vs Colombia
Hora: 5:00 P.M.
Cabal: Señal principal
Convocatoria de la Selección Colombia sub 20 para el Mundial
Arqueros:
Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF
Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
Luis Mena Padilla – Atlético Huila
Defensas:
Simón García Valero – Atlético Nacional
Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira
Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC
Volantes:
Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional
Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional
Kener González Mosquera – América de Cali
Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas
José Cavadía Pedraza – América de Cali
Joel Romero – América de Cali
Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)
Delanteros:
Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
Joel Canchimbo Morales – Junior FC
Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC
Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF
