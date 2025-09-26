¿Cuándo y dónde ver el Mundial Sub20 por Fútbol RCN?

Todo está listo para que este sábado 27 de septiembre comience una nueva edición de la Copa del Mundo sub 20 en la que la Selección Colombia enfrentará a Arabia Saudita, Nigeria y Noruega en la fase de grupos.

El debut del equipo colombiano está programado para el lunes 29 de septiembre enfrentando a Arabia Saudita desde las 6:0 de la tarde, horario colombiano, en el estadio Estadio Fiscal de Talca.

La segunda fecha de Colombia está programada para el jueves 2 de octubre desde las 3:00 de la tarde contra Noruega en el mismo escenario.

Finalmente, la fase de grupos la jugará el equipo dirigido por César Torres el domingo 5 de octubre contra Nigeria.