Selección Colombia sub 20 - Convocatoria para el Mundial
AFP
Fútbol
Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 13:38

¿Cuándo y dónde ver el Mundial Sub20 por Fútbol RCN?

Colombia enfrentará a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria en la fase de grupos.

Todo está listo para que este sábado 27 de septiembre comience una nueva edición de la Copa del Mundo sub 20 en la que la Selección Colombia enfrentará a Arabia Saudita, Nigeria y Noruega en la fase de grupos.

El debut del equipo colombiano está programado para el lunes 29 de septiembre enfrentando a Arabia Saudita desde las 6:0 de la tarde, horario colombiano, en el estadio Estadio Fiscal de Talca.

La segunda fecha de Colombia está programada para el jueves 2 de octubre desde las 3:00 de la tarde contra Noruega en el mismo escenario.

Finalmente, la fase de grupos la jugará el equipo dirigido por César Torres el domingo 5 de octubre contra Nigeria.

Así se podrá VER EN VIVO el Mundial sub 20

27 de septiembre
Chile Vs Nueva Zelanda 
Hora: 5:45 P.M.
Canal: HD2 y App Canal RCN

29 de septiembre
Colombia Vs Arabia Saudita
Hora: 5:00
Canal: Señal principal

2 de octubre
Colombia Vs Noruega
Hora: 2:00 P.M.
Canal: Señal principal

5 de octubre
Nigeria vs Colombia 
Hora: 5:00 P.M.
Cabal: Señal principal

Convocatoria de la Selección Colombia sub 20 para el Mundial

Arqueros:

Jordan García Bonnet – Fortaleza CEIF 
Alexéi Rojas fedorushchenko – Arsenal FC (ING)
Luis Mena Padilla – Atlético Huila 

Defensas:

Simón García Valero – Atlético Nacional 
Julián Bazán Medina – Deportivo Pereira 
Yeimar Mosquera Mosquera – Aston Villa (ING)
Weimar Vivas Palacios – Red Bull Bragantino (BRA)
Juan Arizala Micolta – Deportivo Independiente Medellín
Carlos Sarabia Barrios – Millonarios FC

Volantes:

Elkin Rivero Almario – Atlético Nacional 
Luis Landázuri Cuenú – Atlético Nacional 
Kener González Mosquera – América de Cali
Royner Benítez Hernández – Águilas Doradas 
José Cavadía Pedraza – América de Cali
Joel Romero – América de Cali
Jordan Barrera Herrera – Botafogo (BRA)

Delanteros:

Jhon Rentería Arias – Sarmiento (ARG)
Joel Canchimbo Morales – Junior FC 
Oscar Perea Abonce – AVS Futebol SAD (POR)
Neiser Villarreal Quiñones – Millonarios FC 
Emilio Aristizábal Chavarriaga – Fortaleza CEIF

