¿Cuánto tendría que pagar una selección de CONMEBOL para contratar a Mourinho para el Mundial?

José Mourinho está libre, fue cesado del Fenerbahce de Turquía desde que quedó eliminado de la UEFA Champions League en la fase previa y ahora sin ningún cargo, su nombre ha estado sonando por todos lados. Aunque su carrera en los banquillos se ha limitado más a tomar las riendas de clubes, podría asumir un nuevo reto en selecciones, especialmente con miras al Mundial de 2026.

Vea también: Millonarios y sus cuentas para clasificar a cuadrangulares tras el empate con Santa Fe

Sin duda alguna, el entrenador luso ha dejado huella en grandes instituciones como Chelsea, Inter, Manchester United, Roma, Tottenham, Real Madrid, entre otros. Ha ganado de todo en Europa haciéndose con Champions League, Europa League y Conference League siendo el primer y único entrenador en lograr esos tres títulos europeos.

Su experiencia puede tomar otro rumbo y podría recalar en Sudamérica, dado que, en 2017, José Mourinho expuso que “los partidos del clasificatorio de Europa me aburren, mientras que, los de Sudamérica me motivan. A mí me gusta jugar al fútbol en serio y no solo por jugar, y en el clasificatorio sudamericano se juega en serio”. Su nombre fue recomendado por Jefferson Montero, referente ecuatoriano en las últimas semanas.

LO QUE DEBE PAGAR UNA SELECCIÓN PARA CONTRATAR A JOSÉ MOURINHO

Los hinchas ecuatorianos parecen llegar al límite con Sebastián Beccacece por la poca pegada que ha tenido en los últimos cuatro partidos disputados. Con empates sin goles, ya piden un cambio radical de cara al Mundial de 2026 y Jefferson Montero en un Instagram Live se animó a decir que puede convencer a José Mourinho para que firme con Ecuador.

El mensaje iba directo a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), “necesitamos alguien que saque el máximo provecho de nuestra selección. Puedo hablar con Mourinho para que nos dirija en el Mundial. Llevemos el tema a Mourinho. Hagamos una oferta todos y que la federación deje el ego de lado”. Pero, no es solo convencerlo dialogando.

Le puede interesar: Con la seriedad que se merece: Lorenzo responde si cambiará el equipo para enfrentar a Venezuela

Uno de los primeros problemas que aparece en una selección interesada en un director técnico tan laureado como José Mourinho es el tema salarial que inquieta bastante a cualquier federación y a Ecuador y Jefferson Montero aún más. Para poder convencer al luso necesitarán una millonada.

En el corto paso por el Fenerbahce, José Mourinho ganó 10 millones de dólares al año. Una cifra enorme para las pretensiones de alguna selección de la CONMEBOL y que supera bastante los millones que se gana Sebastián Beccacece en estos momentos.

Y es que, en una selección, tal vez José Mourinho pediría mucho más que los 10 millones de dólares que se ganaba en Turquía. Además, en clubes como Chelsea, Real Madrid, Inter, Manchester United y en los demás por los que ha pasado, seguramente se hacía con más millones.

EL SALARIO ACTUAL DE SEBASTIÁN BECCACECE

Por ahora, Sebastián Beccacece fue ratificado como el director técnico para afrontar el Mundial de 2026. En ese sentido, no hay ninguna pretensión de que se vaya de la dirección técnica en este año. Beccacece por ahora se hace con 2,4 millones de dólares al año, una suma muy pequeña con respecto a lo que cobraría el entrenador portugués.

Lea también: ¿James y Juanfer juntos? Lorenzo reveló la verdad sobre lo que pasará ante Venezuela

Además, a Sebastián Beccacece le queda un año de contrato. Su vínculo finalizará en principio, cuando acabe el Mundial del 2026 y en ese sentido, guiará a la ‘Tri’ en la Copa del Mundo sin ningún problema.