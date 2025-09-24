Actualizado:
¿Cuánto tiempo estará Gavi sin jugar con Barcelona tras grave lesión?
Barcelona pierde pieza clave por varios meses en el mediocampo por delicada lesión.
Barcelona inició con el píe derecho una nueva temporada deportiva, en la que los resultados positivos no se han hecho esperar en LaLiga y la propia Champions League donde ya debutaron con victoria ante Newcastle. Sin embargo, no todo el panorama en el equipo que dirige Hansi Flick es del todo bueno, ya que sufrió una baja bastante sensible por varios meses.
El conjunto 'culé' sufrió un duro golpe con la confirmación de la lesión de Gavi, una de sus figuras más importantes en el mediocampo. El joven futbolista español sufrió una grave lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y, según los reportes médicos oficiales del club, estará fuera de las canchas por un largo periodo, estimado en entre cuatro y cinco meses.
Así fue la lesión de Gavi en Barcelona
El incidente ocurrió en un partido con la Selección de España, donde Gavi disputaba un balón dividido y terminó con golpe en su rodilla derecha que encendió las alarmas de inmediato. Barcelona se encargó de realizar los respectivos exámenes médicos y el diagnóstico fue claro y lamentable, rotura del ligamento cruzado anterior y afectación del menisco.
La recuperación de este tipo de lesiones suele extenderse entre cuatro y cinco meses, dependiendo de la evolución del jugador. Esto significa que Gavi no solo se perderá lo que resta de la temporada con el Barça, sino también la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, dos torneos en los que se perfilaba como protagonista con España.
Esta lesión representa un golpe anímico para el propio Gavi, conocido por su carácter competitivo y entrega en cada encuentro. El jugador había consolidado un lugar indiscutible en el once titular tanto en el Barcelona como en la selección española, y esta interrupción frena su progresión en un momento clave de su carrera.
MEDICAL NEWS— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2025
First team player Pablo Páez Gavira 'Gavi' has had an arthroscopy to resolve a medial meniscus injury, which was sutured to preserve the meniscus. Recovery time is estimated at around 4-5 months. pic.twitter.com/IvLzWYR7jC
Próximo partido de Barcelona en LaLiga
El siguiente reto de Barcelona sin Gavi en LaLiga será en condición de visitante contra Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere el miércoles 25 de septiembre sobre las 14.00 hora Colombia.
