¿Cuánto tiempo estará Gavi sin jugar con Barcelona tras grave lesión?

Barcelona inició con el píe derecho una nueva temporada deportiva, en la que los resultados positivos no se han hecho esperar en LaLiga y la propia Champions League donde ya debutaron con victoria ante Newcastle. Sin embargo, no todo el panorama en el equipo que dirige Hansi Flick es del todo bueno, ya que sufrió una baja bastante sensible por varios meses.

El conjunto 'culé' sufrió un duro golpe con la confirmación de la lesión de Gavi, una de sus figuras más importantes en el mediocampo. El joven futbolista español sufrió una grave lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y, según los reportes médicos oficiales del club, estará fuera de las canchas por un largo periodo, estimado en entre cuatro y cinco meses.

Así fue la lesión de Gavi en Barcelona

El incidente ocurrió en un partido con la Selección de España, donde Gavi disputaba un balón dividido y terminó con golpe en su rodilla derecha que encendió las alarmas de inmediato. Barcelona se encargó de realizar los respectivos exámenes médicos y el diagnóstico fue claro y lamentable, rotura del ligamento cruzado anterior y afectación del menisco.

La recuperación de este tipo de lesiones suele extenderse entre cuatro y cinco meses, dependiendo de la evolución del jugador. Esto significa que Gavi no solo se perderá lo que resta de la temporada con el Barça, sino también la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, dos torneos en los que se perfilaba como protagonista con España.