Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 21:23
¿Cuánto vale el Balón de Oro que recibió Ousmane Dembélé?
El delantero del PSG fue elegido como el mejor futbolista de la temporada pasada.
El francés Ousmane Dembelé, delantero del París Saint Germain, fue galardonado este lunes con el Balón de Oro 2025 que conceden la publicación gala France Football y la UEFA en un acto celebrado en el teatro Chatelet de París.
Dembelé precedió en la clasificación del premio al internacional español Lamine Yamal, delantero del Barcelona, y a su compañero de equipo Vitinha. Completaron el 'top 5' egipcio Mohamed Salah (Liverpool) y el también azulgrana Raphinha.
Esto vale el Balón de Oro que recibió Ousmane Dembelé
El Balón de Oro, pese a no estar elaborado en su totalidad con oro macizo, está tasado en unos 3.500 dólares, lo que equivale aproximadamente a 13,5 millones de pesos colombianos, un premio que al igual trasciende el aspecto económico y radica mejor en el inmenso prestigio que representa en la historia del fútbol mundial.
Cabe mencionar que Dembélé no recibirá una suma de dinero extra al galardón, ya que la distinción consiste únicamente en la entrega del icónico balón y su inscripción en el prestigioso listado que han podido llevarse este premio a su casa.
Welcome to the Ballon d'Or family, Ousmane!#ballondor pic.twitter.com/bGHoOYsQX4— Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025
Dembelé, el sexto francés en ganar el Balón de Oro
El galo, de 28 años, brilló con luz propia y fue determinante en la gran temporada pasada cuajada por el París Saint Germain, al contribuir decisivamente a ganar la Ligue 1, la Copa francesa, la UEFA Champions League y la Supercopa de Europa.
El futbolista de Vernon, exjugador del Barcelona, releva en el palmarés del galardón al español Rodri Hernández, centrocampista del Manchester City, y es el primer francés que lo gana desde que recayó en Karim Benzema, entonces delantero del Real Madrid y actualmente en el Al Ittihad saudí.
El atacante del PSG es el sexto jugador de su país en ganar el Balón de Oro, tras Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984 y 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) y Karim Benzema (2022).
Agencia EFE / Antena 2