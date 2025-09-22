¿Cuánto vale el Balón de Oro que recibió Ousmane Dembélé?

Esto vale el Balón de Oro que recibió Ousmane Dembelé

El Balón de Oro, pese a no estar elaborado en su totalidad con oro macizo, está tasado en unos 3.500 dólares, lo que equivale aproximadamente a 13,5 millones de pesos colombianos, un premio que al igual trasciende el aspecto económico y radica mejor en el inmenso prestigio que representa en la historia del fútbol mundial.

Cabe mencionar que Dembélé no recibirá una suma de dinero extra al galardón, ya que la distinción consiste únicamente en la entrega del icónico balón y su inscripción en el prestigioso listado que han podido llevarse este premio a su casa.