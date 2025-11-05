¿Cuánto vale la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026? 

Este miércoles 5 de noviembre, Adidas dio a conocer la nueva camiseta de la Selección Colombia para los partidos del Mundial del 2026, competencia orbital que se llevará a cabo a partir del próximo 11 de junio.

La marca de ropa alemana ya puso a disposición de los aficionados una variada muestra de esta nueva camiseta, pues han lanzado este diseño para mujeres, hombres y niños, ofreciendo además la prenda con mangas largas.

Lea también: [Video] ¿El mejor gol de la temporada? Infernal corrida de Van de Ven