¿Cuánto vale la nueva camiseta de la selección Colombia para el Mundial 2026?
Adidas ha lanzado nueva indumentaria para el equipo 'Tricolor'.
Este miércoles 5 de noviembre, Adidas dio a conocer la nueva camiseta de la Selección Colombia para los partidos del Mundial del 2026, competencia orbital que se llevará a cabo a partir del próximo 11 de junio.
La marca de ropa alemana ya puso a disposición de los aficionados una variada muestra de esta nueva camiseta, pues han lanzado este diseño para mujeres, hombres y niños, ofreciendo además la prenda con mangas largas.
¿Cuánto vale la nueva camiseta de la Selección Colombia para el Mundial 2026?
De acuerdo con el catálogo que Adidas tiene en su página web principal, la nueva camiseta de Colombia para hombres tendrá un costo de $379.950, sin embargo, existe otro modelo versión jugador que tiene un valor de $599.950, precios que incrementan si la prenda se desea en manga larga.
Por otro lado, la camiseta diseñada para mujeres se puede elegir corta o larga, ambas prendas con un costo de $379.950, mientras que para los niños, el valor del jersey será de $279.950.
🇨🇴 Adidas lanza oficialmente la nueva camiseta de la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026 pic.twitter.com/HfymFFmttd— Guillermo Arango (@guilloarango) November 5, 2025
Adidas lanzó más indumentaria de la Selección Colombia
La nueva camiseta no es la única novedad que presenta la marca alemana, pues en su página web se observa el complemento del uniforme que tendrá el equipo ‘Tricolor’ en el Mundial del 2026, donde aparecen pantalonetas, medias, chaquetas, buzos y otras prendas que seguramente serán codiciados por los aficionados colombianos.
Cabe recordar que el diseño de la nueva camiseta de Colombia está inspirado en las famosas ‘mariposas amarillas’ que el escritor Gabriel García Márquez nombra en su obra ‘Cien años de soledad’, un símbolo de amor y realismo mágico que ahora une a la selección nacional en su objetivo de ser campeones del mundo.
