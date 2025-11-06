¿Cuántos colombianos han sido nominados al XI ideal en Premios The Best?

Este jueves 6 de noviembre salieron a la luz los nombres de los candidatos para componer el equipo ideal del 2025 en la gala de los Premios The Best tanto en la rama masculina como en la femenina. Aunque todavía no hay una fecha exacta de cuándo será este magno evento que premia a los mejores del año, habrá presencia latinoamericana y de colombianos.

Para la rama femenina, impresiona que no esté Linda Lizeth Caicedo Alegría que no apareció en la lista. La delantera del Real Madrid estuvo en grandes premios y se ganó uno que otro reconocimiento, pero no le dio para cumplir con los criterios necesarios.

Sí estarán Katherine Tapia, campeona del Campeonato Paulista con Palmeiras, mejor arquera de la Copa América Femenina 2025 y la guardameta en el equipo ideal de ese torneo. Mayra Ramírez, que, pese a que está lesionada desde hace unos meses ganó de todo con el Chelsea y fue subcampeona del continente y Leicy Santos que ganó la NWSL Challengers Cup con Washington Spirit.

Por su parte, en la rama masculina están Jhon Arias que no ha podido calar de la mejor forma en el Wolverhampton, pero logró estar en esta nominación gracias a su gran desempeño en Fluminense, equipo donde es ídolo y en donde tuvo un gran Mundial de Clubes. También está Kevin Mier que se metió por su trayectoria en México con Cruz Azul.

LOS COLOMBIANOS QUE HABÍAN SIDO NOMINADOS EN EDICIONES PASADAS

Después de la Copa América del 2024, James Rodríguez, capitán y subcampeón con la Selección Colombia logró ser uno de los candidatos para ese equipo ideal del año, pero no pudo estar en el XI después de las votaciones. James compitió, pero no estuvo cerca de poner su nombre en la lista.

Los ganadores de ese reconocimiento fueron en su mayoría europeos con solo un argentino y un brasileño. El once elegido fue compuesto por Emiliano Martínez; Dani Carvajal, Rúben Dias, Saliba, Antonio Rüdiger; Jude Bellingham, Toni Kroos, Rodri; Erling Haaland , Lamine Yamal y Vinícius.

En la rama femenina, Mayra Ramírez en su primer año con el Chelsea también figuró con la posibilidad de ser parte del onceno ideal del 2024. Igual que James Rodríguez, tampoco le dio la votación final para calar dentro del prestigioso equipo de figuras.

Así las cosas, las ganadoras fueron Alyssa Naeher; Irene Paredes, Ona Batlle, Lucy Bronze, Naomi Girma; Aitana Bonmati , Lindsey Horan, Gabi Portilho, Patri Guijarro; Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo, con solo una sudamericana como Portilho de Brasil.

Los cinco nominados en este 2025, sumado a los del 2024 como James y Mayra han sido los únicos que han estado como candidatos en los Premios The Best. No obstante, otros representantes colombianos estuvieron en la lista en los FIFPRO antes de que nacieran los The Best en 2016.

FALCAO, EL ÚNICO EN ESTAR EN EL XI IDEAL

James Rodríguez también estuvo nominado al XI ideal en 2015 en el FIFPRO, dado que los The Best arrancaron en 2016. Sin embargo, no pudo estar dentro de la alineación de estrellas al final de las votaciones. James sí ganó el reconocimiento de estar en oncenos ideales de la UEFA y de la Liga de España, pero no en la FIFPRO.

En 2018, Yerry Mina se convirtió en el tercer colombiano en estar en la lista de candidatos para ganar un lugar en el mejor equipo del año en los Premios FIFPRO por la FIFA. El central de Guachené, Cauca tuvo que luchar con jugadores como Giorgio Chiellini, Diego Godín, Mats Hummels, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, entre otros.

Falcao García fue el primero en estar nominado en 2012 y el único hasta la fecha en lograr estar entre las estrellas formando la alineación ideal junto con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. En el mediocampo figuraron Xavi Hernández, Andrés Iniesta y Xabi Alonso. En la defensa, Marcelo Vieira, Sergio Ramos, Gerard Piqué y Dani Alves y en el arco, Iker Casillas.