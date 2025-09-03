¿Cuántos partidos se pierde Mayra con la Selección Colombia tras grave lesión?

Este viernes 5 de septiembre arrancarán las emociones de la Barclays Women’s Super League con el vibrante partido entre el Chelsea y el Manchester City. Sin embargo, las ‘Blues’ sufrieron una dura baja con la lesión de Mayra Ramírez en el partido amistoso de pretemporada frente al AC Milan.

Sobre los 34 minutos de la primera parte, Mayra tuvo que dejar la cancha por una grave lesión que la marginó para lo que resta del 2025. No podrá estar en los partidos ligueros del Chelsea, y, como si fuera poco, tampoco estaría en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas, el nuevo torneo femenino que se jugará con el nombre de la Liga de Naciones de la CONMEBOL.

La Selección Colombia necesita sellar la clasificación para el Mundial de 2027 que será el objetivo de las naciones en esta competencia. Infortunadamente, el combinado nacional no podrá contar con la atacante en estos primeros partidos.

¿CUÁNTOS JUEGOS SE PERDERÁ MAYRA RAMÍREZ CON LA SELECCIÓN COLOMBIA?

A partir de octubre de 2025, las Fechas FIFA femeninas entrarán en juego con la nueva forma de clasificar al Mundial de 2027 que se llevará a cabo en Brasil. En ese sentido, Mayra no podrá estar en las primeras ventanas que serán en octubre y noviembre.

Mayra Ramírez no podrá estar en los vibrantes partidos que iniciarán la Liga de Naciones de la CONMEBOL. El debut de las dirigidas por Ángelo Marsiglia será ante Perú el 24 de octubre en Medellín, que será la casa de la Selección Colombia en este novedoso certamen que será crucial para las aspiraciones de los combinados nacionales.

Además del partido ante Perú, la delantera del Chelsea tampoco podrá estar contra su similar de Ecuador en condición de visitante en Quito el 28 de octubre. El siguiente mes regresarán la Liga de Naciones de la CONMEBOL con dos juegos más, pero, como Brasil no participa en esta competencia ya clasificada al Mundial, cada selección descansará fecha tras fecha.

Bajo ese panorama, Mayra Ramírez tampoco podrá estar en el partido frente a Bolivia en condición de visitante. En la cuarta fecha, la Selección Colombia tendrá su descanso. Estos serán los tres juegos en los que la sibateña será baja de la ‘Tricolor’.

¿CUÁNDO REGRESARÁ MAYRA RAMÍREZ A LA SELECCIÓN COLOMBIA?

La lesión de rotura de isquiotibial derecho la haría regresar en 2026. Chelsea y la Selección Colombia podrían volver a tener a la delantera a partir del mes de enero, pues su recuperación tardaría poco más de cuatro meses.

Si su recuperación está lista para el mes de enero de 2026, Colombia la recuperaría para la primera ventana de Fecha FIFA en el siguiente año. Es decir, Mayra podría estar en la delantera nuevamente contra Venezuela y Chile, dos partidos en condición de local que se disputarán el 10 y 14 de abril.