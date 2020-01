Cuatro árbitros colombianos impartirán justicia en la primera fase de la Copa Libertadores

El martes 21 de enero, con el partido correspondiente por la primera fase entre Carabobo de Venezuela y Universitario de Perú, dará inicio la Copa Conmebol Libertadores.

Precisamente de este encuentro, estará como árbitro central Jhon Alexánder Ospina, quien será acompañado por Wilmar Navarro y Miguel Stiven Roldán, oficializados como asistentes uno y dos, respectivamente. Carlos Betancur será el cuarto juez.

Por otro lado, Wilson Lamouroux será el asesor arbitral en el enfrentamiento del miércoles 22 de enero entre San José de Bolivia contra Guaraní de Paraguay.

El último compromiso de ida de la primera fase de la Copa Conmebol Libertadores lo protagonizarán el mismo 22 de enero el Club Atlético Progreso de Uruguay contra Barcelona de Guayaquil, Escuador.

Martes 21 de enero:

Carabobo Vs. Univesitario - Árbitro: Jhon Ospina (Colombia)

Miércoles 22 de enero:

San José Vs. Guaraní - Árbitro: Augusto Aragón

Club Atlético Progreso Vs. Barcelona - Árbitro: Eduardo Gamboa