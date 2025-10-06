'Cucho' Hernández no se esconde y va por su cupo en el Mundial 2026: "Estoy listo"

El regreso de Juan Camilo “Cucho” Hernández a una convocatoria de la Selección Colombia ha sido recibido con entusiasmo tanto por el jugador como por los aficionados. El atacante atraviesa un excelente momento y reconoce que vestir nuevamente la camiseta tricolor lo impulsa a rendir al máximo.

“Te llena de energía, te exige más, queremos más, queremos estar cuartos, pero ¿por qué no estar más arriba?”, expresó el delantero, dejando claro que su ambición va más allá de una simple citación.

Desde su arribo al Real Betis, el futbolista ha demostrado un crecimiento notable. Bajo la dirección de Manuel Pellegrini, se ha consolidado como un referente ofensivo gracias a su movilidad, su capacidad para generar espacios y su buena definición. En las últimas jornadas de LaLiga, ha marcado varios goles decisivos, entre ellos uno clave en la remontada frente al Espanyol, lo que refleja su madurez deportiva y su impacto en el fútbol europeo.

El llamado de Hernández a la tricolor no es casualidad. Su constancia, sumada a su adaptación a diferentes esquemas tácticos, lo convierten en una alternativa atractiva para Néstor Lorenzo, quien sigue de cerca su evolución. En una zona de ataque donde la competencia es feroz, el jugador comparte protagonismo con nombres como Rafael Santos Borré, Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y Jhon Jáder Durán, todos con características distintas, pero con un mismo objetivo: asegurar un puesto en el camino rumbo al Mundial 2026.

El ariete nacido en Pereira es consciente del nivel que exige la selección. Por eso, cada entrenamiento y cada minuto en el campo representan una oportunidad para demostrar que puede ser determinante. “Te llena de energía”, insistió, subrayando que la emoción de defender los colores del país lo impulsa a elevar su rendimiento. Esa mentalidad competitiva es, precisamente, uno de los rasgos que más valora el cuerpo técnico nacional.

Más allá de su olfato goleador, el delantero ha trabajado en mejorar aspectos específicos de su juego. Uno de ellos es el juego aéreo, donde ha aprendido a compensar su estatura con inteligencia y coordinación. “Sé que no soy muy alto, pero el timing lo tengo bien y sé que puedo ganar por arriba cuando sé saltar”, afirmó con confianza. Esa capacidad para anticiparse a los defensores ha sido clave en varios de sus goles recientes, demostrando que la técnica y la lectura del juego pueden superar las limitaciones físicas.

Hernández también destacó el papel de sus compañeros en su evolución ofensiva. Jugadores como Ricardo Rodríguez han sido fundamentales para aprovechar los espacios y generar oportunidades dentro del área. Ese entendimiento colectivo ha fortalecido su presencia en el frente de ataque, algo que podría replicarse en la Selección, donde el trabajo en equipo será crucial para consolidar resultados.

En esta nueva etapa, el Cucho Hernández no solo busca anotar, sino también convertirse en un líder silencioso que aporte energía y compromiso. Su objetivo es claro: mantener la regularidad, aprovechar cada oportunidad y ayudar a Colombia a solidificar su proyecto rumbo al Mundial 2026.