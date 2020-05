'Cucho' Hernández volvió a referirse a su frustración con América de Cali

Tras un infructuoso paso por América de Cali, Juan Camilo 'Cucho' Hernández dio el salto al fútbol europeo, donde ha podido demostrar gran parte de su calidad, pero también ha sufrido a causa de las lesiones. Sin embargo, más allá de esto, el futbolista colombiano, cuyo pase es propiedad de Watford, no ha tenido la posibilidad de jugar en el club inglés, siendo constantemente prestado a equipos del fútbol español.

Le puede interesar: Sebastián Villa podría ir a la cárcel por 60 días según la prensa argentina

Teniendo esto en cuenta y en una entrevista al portal 'Toque Sports', Hernández confirmó lo difícil que fue este inicio de año para él: "Este año se tardó tanto saber dónde seguía por la lesión, la lesión me cortó todo, me impidió ver opciones y el Mallorca estuvo siempre a pesar de todo, de la operación, eso me hace muy agradecido y estoy ratificando todo de la cancha y hacer todo como se debe".

Después refiriéndose al Mundial mostró su dolor por no haber podido actuar como se esperaba: "Me dolió no haber estado al 100% en el Mundial, me frustré mucho por no poder hacer todo lo que podía, pero así y todo tuve la oportunidad de participar, de marcar triplete y aunque pudimos llegar mucho más lejos me queda un bonito recuerdo porque eso no se vive todos los días".

Lea también: Atención, James: la fecha en la que el Madrid reanudaría entrenamientos

Entonces, para concluir, habló de su paso por América, en donde no tuvo muchos minutos y no pudo mostrar todo su calidad.

"Yo creo que ya he manifestado mi opinión sobre el tema en varias ocasiones. No es excusa pero me faltó un poco más de confianza y me frustra un poco porque si en un partido me daban la confianza como titular, si no hacíamos buen partido desde lo general, el otro partido iba al banco. No me daban la confianza de darme posibilidad de coger ritmo y poder hacerlo bien. Allá nunca tuve la confianza, casi todos los partidos en el banco, casi siempre entraba a la cancha como primer cambio, pero me frustra porque pude tener más posibilidades".