Cargando contenido

Cueca Juniors vs Barcelona, Copa de Ecuador
Cueca Juniors vs Barcelona, Copa de Ecuador
Antena 2
Fútbol
Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 19:00

Cueca Juniors vs Barcelona EN VIVO 28 de agosto: hora y canal para ver la Copa de Ecuador

Se disputa la ronda de 32 de la Copa de Ecuador.

Cuenca Juniors recibe en la noche de este jueves a Barcelona para disputar la ronda de 32 de la Copa de Ecuador.

El equipo ganador clasificará directamente a la siguiente ronda y está a la espera de rival.

Siga Cueca Juniors vs Barcelona EN VIVO 28 de agosto: Copa de Ecuador

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en DGO y Directv.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M. 

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 P.M. 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Barcelona de Ecuador.

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Fútbol ecuatoriano

Cargando más contenidos

Fin del contenido