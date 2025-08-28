Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 19:00
Cueca Juniors vs Barcelona EN VIVO 28 de agosto: hora y canal para ver la Copa de Ecuador
Se disputa la ronda de 32 de la Copa de Ecuador.
Cuenca Juniors recibe en la noche de este jueves a Barcelona para disputar la ronda de 32 de la Copa de Ecuador.
El equipo ganador clasificará directamente a la siguiente ronda y está a la espera de rival.
Siga Cueca Juniors vs Barcelona EN VIVO 28 de agosto: Copa de Ecuador
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en DGO y Directv.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.
Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 P.M.
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.
Fuente
Antena 2