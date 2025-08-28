Cueca Juniors vs Barcelona EN VIVO 28 de agosto: hora y canal para ver la Copa de Ecuador

Cuenca Juniors recibe en la noche de este jueves a Barcelona para disputar la ronda de 32 de la Copa de Ecuador.

El equipo ganador clasificará directamente a la siguiente ronda y está a la espera de rival.

Siga Cueca Juniors vs Barcelona EN VIVO 28 de agosto: Copa de Ecuador

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verse en DGO y Directv.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 7:00 P.M.

Bolivia, Chile y Venezuela: 8:00 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:00 P.M.