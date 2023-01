Dani Alves se llena de confianza para enfrentar su condena: "No me asusta nada"

Dani Alves sigue cumpliendo su condena en la cárcel mientras se adelanta su investigación en torno al caso de agresión sexual por el cual fue puesto en prisión preventiva desde el pasado 20 de enero.

Tanto el jugador como su círculo familiar acuden a cualquier mecanismo para demostrar su inocencia en el hecho. De hecho, desde España informan que el abogado del brasileño habría presentando un recurso de apelación con tal de buscar su libertad provisional.

Recientemente, el diario La Vanguardia reveló una conversación que tuvo Dani Alves con sus compañeros de prisión en la que manifestó que está dispuesto a aceptar lo que venga:

“Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”, fueron las declaraciones recogidas por este medio.

Por otra parte, el rotativo español menciona que el exjugador de Barcelona prefiere mantenerse en silencio cuando sus compañeros de prisión le preguntan sobre el hecho. Además, habría manifestado que esto sucedió con consentimiento de la mujer.

Cabe señalar que este caso ocurrió el pasado 30 de diciembre cuando Dani Alves se encontraba en la discoteca Sutton de Barcelona. Allí su presunta víctima afirma que él la acosó sin su consentimiento.

Tras conocerse esta situación, el jugador fue detenido y sentenciado a prisión preventiva por orden de una jueza de la ciudad condal.

