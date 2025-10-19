Daniel Cataño en medio de la polémica: lluvia de expulsiones en fútbol de Bolivia

“El árbitro no dijo nada, hay una trifulca, hay agarrones, pero nunca golpeé a ningún rival. El árbitro se deja llevar por la emocionalidad, no supo manejar el partido. Terminó jugándose de una manera absurda, que hace rato no pasaba en el fútbol, que hubiera tantos expulsados", sentenció el volante colombiano ante los medios bolivianos.

"Una cancha en la que da pena jugar, un escenario así, en unos camerinos como los que nos encontramos, un panorama totalmente en contra", destacó Cataño sobre el estado del terreno de juego.

Pese a las expulsiones en el terreno de juego, se espera que se tomen medidas adicionales sobre los implicados por el comportamiento violento, pero de momento, el ente rector en el fútbol de Bolivia no se ha pronunciado sobre el caso que hoy le da la vuelta al mundo.