Daniel Cataño en medio de la polémica: lluvia de expulsiones en fútbol de Bolivia
Blooming y Bolívar protagonizaron controversial hecho en Bolivia.
Daniel Cataño vuelve a ser protagonista desde el fútbol de Bolivia, úes el volante con pasado en Millonarios y Deportes Tolima hizo parte del enfrentamiento entre Blooming y Bolívar, en donde se presentaron acontecimientos de violencia entre ambos conjuntos.
Desde los primeros minutos ya se sentía la tensión, pero fue en el minuto 39 cuando un cruce entre el arquero de Blooming, Braulio Uraezaña, y el delantero de Bolívar, Damián Batallini, desencadenó una pelea generalizada que escaló rápidamente. El árbitro Jordy Alemán mostró una lluvia de tarjetas rojas: cinco jugadores fueron expulsados en esa jugada inicial.
La batalla no terminó ahí; en la segunda mitad, otros dos jugadores más recibieron la tarjeta roja, sumando un total de siete expulsados. Esto dejó a Blooming con apenas siete jugadores en el campo y a Bolívar con ocho, una situación límite que casi fuerza la suspensión del partido.
“El árbitro no dijo nada, hay una trifulca, hay agarrones, pero nunca golpeé a ningún rival. El árbitro se deja llevar por la emocionalidad, no supo manejar el partido. Terminó jugándose de una manera absurda, que hace rato no pasaba en el fútbol, que hubiera tantos expulsados", sentenció el volante colombiano ante los medios bolivianos.
"Una cancha en la que da pena jugar, un escenario así, en unos camerinos como los que nos encontramos, un panorama totalmente en contra", destacó Cataño sobre el estado del terreno de juego.
Pese a las expulsiones en el terreno de juego, se espera que se tomen medidas adicionales sobre los implicados por el comportamiento violento, pero de momento, el ente rector en el fútbol de Bolivia no se ha pronunciado sobre el caso que hoy le da la vuelta al mundo.
