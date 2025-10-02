Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 14:33
Daniel Muñoz aportó a la primera victoria del Crystal Palace en Conference
Daniel Muñoz anotó un gol muy importante en la jornada de este jueves.
En el inicio de la Conference League, el Crystal Palace consiguió su primera victoria en el certamen tras imponerse 0-2 frente al Dinamo en condición de visitante. El encuentro, correspondiente a la jornada 1 de 6, se resolvió con anotaciones en cada tiempo y dejó al equipo inglés con tres puntos importantes para la clasificación.
El marcador se abrió en el minuto 31 con un gol del defensor colombiano Daniel Muñoz, quien apareció en el área para concretar la primera anotación del partido. El lateral, que fue titular, adelantó a su equipo en un momento en que el juego se desarrollaba con paridad en posesión y opciones. Esta anotación significó no solo la ventaja parcial, sino también el primer tanto de Muñoz en la presente edición del torneo europeo.
Por su parte, Jefferson Lerma ingresó al minuto 52.
En la segunda parte, el Crystal Palace amplió la diferencia. Eddie Nketiah, delantero del conjunto inglés, convirtió el 0-2 al minuto 58 tras una acción que culminó en definición precisa. El tanto le permitió al equipo visitante jugar con mayor tranquilidad y administrar los tiempos del encuentro frente a un rival que no logró concretar las pocas opciones de ataque generadas.
El Dinamo se complicó aún más con la expulsión de Borna Sosa en el minuto 76, lo que limitó sus posibilidades de reacción en el tramo final. Con un jugador menos y sin efectividad en sus aproximaciones, el cuadro local no pudo revertir el resultado.
En el balance estadístico, Crystal Palace fue superior en remates con un total de 14 frente a los 9 de Dinamo. Además, registró 7 disparos directos al arco contra solo 1 de los locales. La posesión también estuvo a favor del conjunto inglés con un 54 %, mientras que el equipo ucraniano manejó el 46 %. En cuanto a pases, Palace completó 465 y Dinamo 401, lo que refleja un control mayor del ritmo de juego por parte de los dirigidos desde Inglaterra.
El triunfo le permite al Crystal Palace iniciar con ventaja en el grupo, sumando tres puntos y marcando diferencia en condición de visitante.
