Daniel Muñoz aportó a la primera victoria del Crystal Palace en Conference

En el inicio de la Conference League, el Crystal Palace consiguió su primera victoria en el certamen tras imponerse 0-2 frente al Dinamo en condición de visitante. El encuentro, correspondiente a la jornada 1 de 6, se resolvió con anotaciones en cada tiempo y dejó al equipo inglés con tres puntos importantes para la clasificación.

El marcador se abrió en el minuto 31 con un gol del defensor colombiano Daniel Muñoz, quien apareció en el área para concretar la primera anotación del partido. El lateral, que fue titular, adelantó a su equipo en un momento en que el juego se desarrollaba con paridad en posesión y opciones. Esta anotación significó no solo la ventaja parcial, sino también el primer tanto de Muñoz en la presente edición del torneo europeo.

Por su parte, Jefferson Lerma ingresó al minuto 52.

En la segunda parte, el Crystal Palace amplió la diferencia. Eddie Nketiah, delantero del conjunto inglés, convirtió el 0-2 al minuto 58 tras una acción que culminó en definición precisa. El tanto le permitió al equipo visitante jugar con mayor tranquilidad y administrar los tiempos del encuentro frente a un rival que no logró concretar las pocas opciones de ataque generadas.