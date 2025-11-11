Daniel Muñoz de los más buscados en Europa: Grandes equipos lo quieren

Rendimiento que deslumbra en la Premier League

Muñoz, de 29 años, es titular indiscutido en el conjunto londinense, que marcha décimo en la Premier League con 17 puntos en 11 jornadas. Su intensidad, despliegue ofensivo y solidez defensiva lo han convertido en uno de los laterales más completos de la liga inglesa.

Según informó el diario Mundo Deportivo, el Barcelona lo tiene en la lista de prioridades para la temporada 2026-2027. La directiva azulgrana, encabezada por Deco, busca reforzar el costado derecho, una zona donde Koundé ha tenido que ocupar un rol improvisado.

Barcelona, Chelsea, City y PSG, tras sus pasos

El interés por Muñoz no se limita a España. Transfermarkt y el periodista Ekrem Konur aseguran que Chelsea y Manchester City también lo tienen en carpeta, atraídos por su regularidad y perfil físico ideal para el ritmo de la Premier.

Además, desde Francia, revelan que el PSG analiza su fichaje tras la lesión del marroquí Achraf Hakimi, quien estará unas ocho semanas de baja.

“El PSG buscaría un recambio fiable para Hakimi, y Muñoz sería una competencia directa que elevaría el nivel en la posición”, reportaron.