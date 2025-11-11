Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 16:33
Daniel Muñoz de los más buscados en Europa: Grandes equipos lo quieren
Daniel Muñoz vive un gran momento en su carrera y muchos de los grandes europeos lo quieren en sus filas.
Daniel Muñoz habla poco fuera de la cancha, pero su rendimiento lo dice todo. El defensor colombiano, figura del Crystal Palace y pieza clave también en la Selección, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, al punto que varios clubes de élite en Europa están siguiéndolo de cerca.
Rendimiento que deslumbra en la Premier League
Muñoz, de 29 años, es titular indiscutido en el conjunto londinense, que marcha décimo en la Premier League con 17 puntos en 11 jornadas. Su intensidad, despliegue ofensivo y solidez defensiva lo han convertido en uno de los laterales más completos de la liga inglesa.
Según informó el diario Mundo Deportivo, el Barcelona lo tiene en la lista de prioridades para la temporada 2026-2027. La directiva azulgrana, encabezada por Deco, busca reforzar el costado derecho, una zona donde Koundé ha tenido que ocupar un rol improvisado.
Barcelona, Chelsea, City y PSG, tras sus pasos
El interés por Muñoz no se limita a España. Transfermarkt y el periodista Ekrem Konur aseguran que Chelsea y Manchester City también lo tienen en carpeta, atraídos por su regularidad y perfil físico ideal para el ritmo de la Premier.
Además, desde Francia, revelan que el PSG analiza su fichaje tras la lesión del marroquí Achraf Hakimi, quien estará unas ocho semanas de baja.
“El PSG buscaría un recambio fiable para Hakimi, y Muñoz sería una competencia directa que elevaría el nivel en la posición”, reportaron.
De Nacional a la élite europea
Muñoz dejó Atlético Nacional en 2020 para fichar por el Genk de Bélgica, donde su rendimiento llamó la atención del Crystal Palace. Desde entonces, ha consolidado una carrera en ascenso y hoy tiene contrato hasta 2028, con una valoración cercana a 30 millones de euros.
Curiosamente, años atrás el lateral ya había expresado su sueño de jugar en España:
“Mi sueño es poder jugar en el Barcelona”, dijo cuando emigró al fútbol europeo.
Hoy, aquel deseo podría estar más cerca que nunca.
Fuente
Antena 2