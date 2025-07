Daniel Muñoz sacude la Premier: ficharía por un gigante de la Champions

Muñoz, con pasado en Atlético Nacional y Genk de Bélgica, suma así un nuevo pretendiente de peso. No obstante, desde Crystal Palace han sido claros: el colombiano no saldrá fácilmente. La dirigencia del equipo londinense lo considera una de sus piezas más valiosas, no solo por lo que aporta en el campo, sino por su liderazgo y capacidad de adaptación en partidos clave.

Por eso, cualquier equipo que quiera hacerse con sus servicios deberá presentar una oferta significativa, que rondaría entre los 35 y 40 millones de euros, cifra que podría aumentar si se intensifica la puja entre los clubes interesados.

A sus 29 años, Daniel Muñoz vive el mejor momento de su carrera. Su futuro está abierto y la posibilidad de dar el salto definitivo a la élite europea parece más cercana que nunca. Con la Copa América ya en el retrovisor y el Mundial como próximo reto, el destino del lateral cafetero será uno de los focos más candentes del mercado de verano.