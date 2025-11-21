Actualizado:
Daniel Muñoz despierta interés en el club más grande España
El lateral colombiano cada día tiene más pretendientes en Europa.
Daniel Muñoz está siendo uno de los jugadores más buscados en el mercado europeo, su gran rendimiento con el Crystal Palace y con la selección Colombia lo ha puesto como uno de los mejores laterales derechos del mundo y ha despertado el interés de los clubes más grandes del viejo continente.
Ahora el que lo busca es nada más y nada menos que el Real Madrid.
Las constantes lesiones en el equipo lo ponen como objetivo
Según la prensa española el Real Madrid ha venido observando más de 10 jugadores pensando en sumarlos, una mezcla entre jóvenes promesas y jugadores ya adaptados aparecen en la lista en la que el colombiano destaca. Las constantes lesiones de Alexander Arnold y de Daniel Carvajal han llevado al equipo merengue a pensar en una opción B, sobre todo porque poner a Federico Valverde como lateral derecho es, en parte, desaprovechar a un jugador clave.
Muñoz es sin duda alguna el segundo de los colombianos con mejor momento, solo por detrás de Luis Díaz, tras su gran Copa América, el lateral ha mostrado una evolución impresionante, junto a Lerma lideran a un Palace que está haciendo historia habiendo ganado su primer título y peleando de tu a tu con las grandes potencias de la Premier. Esto lo ha llevado a ser uno de los nombres más sonados entre los grandes europeos, Barcelona, PSG, Manchester United y ahora Real Madrid son algunos de los equipos que ya han hecho saber sus pretensiones con el colombiano.
Seis meses para mantener el nivel
Por ahora Daniel Muñoz tiene que concentrarse en estos seis meses para mantener el nivel de cara a lo que será el Mundial 2026, el lateral es una pieza fundamental para la selección Colombia. Todo parece indicar que al menos hasta junio no se moverá de Inglaterra pero no se descarta que alguno de sus pretendientes, sobre todo Madrid o PSG, realicen intentos en enero por las lesiones de sus jugadores, de ficharlo.
