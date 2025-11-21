Daniel Muñoz despierta interés en el club más grande España

Las constantes lesiones en el equipo lo ponen como objetivo

Según la prensa española el Real Madrid ha venido observando más de 10 jugadores pensando en sumarlos, una mezcla entre jóvenes promesas y jugadores ya adaptados aparecen en la lista en la que el colombiano destaca. Las constantes lesiones de Alexander Arnold y de Daniel Carvajal han llevado al equipo merengue a pensar en una opción B, sobre todo porque poner a Federico Valverde como lateral derecho es, en parte, desaprovechar a un jugador clave.

Muñoz es sin duda alguna el segundo de los colombianos con mejor momento, solo por detrás de Luis Díaz, tras su gran Copa América, el lateral ha mostrado una evolución impresionante, junto a Lerma lideran a un Palace que está haciendo historia habiendo ganado su primer título y peleando de tu a tu con las grandes potencias de la Premier. Esto lo ha llevado a ser uno de los nombres más sonados entre los grandes europeos, Barcelona, PSG, Manchester United y ahora Real Madrid son algunos de los equipos que ya han hecho saber sus pretensiones con el colombiano.