Daniel Muñoz habló previo a Nueva Zelanda y confirmó dónde quiere jugar
El lateral antioqueño es uno de los jugadores que parece fijo en la convocatoria para el Mundial 2026.
La Selección Colombia ajusta detalles para el amistoso de este sábado ante Nueva Zelanda, duelo que se disputará a las 7:30 p. m. (hora colombiana) y que cierra la doble jornada de la fecha FIFA. En la antesala del compromiso, Daniel Muñoz habló sobre el momento del equipo y sus metas personales.
Daniel Muñoz habló previo a Colombia vs Nueva Zelanda
El lateral aseguró que el grupo quiere terminar la concentración con un rendimiento sólido. “Es importante cerrar esta doble fecha de la mejor manera posible y es con dos victorias”, afirmó, destacando el buen ambiente que se vive en la plantilla.
Muñoz también se refirió a la competencia interna y al rol que cada jugador asume dentro del equipo. “Aquí todos somos titulares, todos competimos de la mejor forma, pero el profe es el que decide quién está. Yo trato de estar siempre en la mejor forma posible”, expresó.
Muñoz quiere jugar en un equipo grande: "Sería un sueño"
El jugador fue consultado por los rumores que lo vinculan con otros clubes internacionales. Sin evadir el tema, sostuvo que su enfoque actual sigue dividido entre su presente en la Premier League y la Selección. “Se habla mucho de un club y del otro, para mí, sería un sueño. Día a día me esfuerzo para poder llegar allí, pero ahora quiero hacer las cosas bien en Crystal Palace y aquí en la Selección”, afirmó Muñoz, quien dejó entrever que quiere ser futbolista de un equipo 'grande'.
Muñoz recordó que su llegada al fútbol inglés fue un objetivo cumplido y un estímulo para seguir creciendo. “Para mí, era un sueño llegar a la Premier League y mantenerme. Ese reconocimiento solo se gana con trabajo. Lo que hago allá quiero ponerlo en práctica aquí en mi Selección”, dijo.
El lateral resaltó que la experiencia obtenida en una de las ligas más competitivas del mundo le ha permitido madurar dentro y fuera de la cancha. Según él, cada partido es una oportunidad para demostrar evolución futbolística.
Finalmente, Muñoz hizo referencia al duro episodio de su expulsión que lo dejó por fuera de la final de la Copa América. “Siempre he sido muy competitivo. En ese momento de la expulsión que me llevó a perderme la final me hizo ser más maduro, en tomar mejores decisiones. Fue un aprendizaje duro, pero tenía que ser así”, reflexionó.
Colombia buscará cerrar la fecha FIFA en buen nivel y fortalecer su idea de juego, mientras Muñoz continúa afianzándose como una de las piezas claves del proyecto deportivo.
