Daniel Muñoz habló previo a Nueva Zelanda y confirmó dónde quiere jugar

La Selección Colombia ajusta detalles para el amistoso de este sábado ante Nueva Zelanda, duelo que se disputará a las 7:30 p. m. (hora colombiana) y que cierra la doble jornada de la fecha FIFA. En la antesala del compromiso, Daniel Muñoz habló sobre el momento del equipo y sus metas personales.

Puede leer: Un defensa, campeón con Santa Fe, fue ofrecido a Millonarios para 2026

Daniel Muñoz habló previo a Colombia vs Nueva Zelanda

El lateral aseguró que el grupo quiere terminar la concentración con un rendimiento sólido. “Es importante cerrar esta doble fecha de la mejor manera posible y es con dos victorias”, afirmó, destacando el buen ambiente que se vive en la plantilla.

Muñoz también se refirió a la competencia interna y al rol que cada jugador asume dentro del equipo. “Aquí todos somos titulares, todos competimos de la mejor forma, pero el profe es el que decide quién está. Yo trato de estar siempre en la mejor forma posible”, expresó.

Muñoz quiere jugar en un equipo grande: "Sería un sueño"

El jugador fue consultado por los rumores que lo vinculan con otros clubes internacionales. Sin evadir el tema, sostuvo que su enfoque actual sigue dividido entre su presente en la Premier League y la Selección. “Se habla mucho de un club y del otro, para mí, sería un sueño. Día a día me esfuerzo para poder llegar allí, pero ahora quiero hacer las cosas bien en Crystal Palace y aquí en la Selección”, afirmó Muñoz, quien dejó entrever que quiere ser futbolista de un equipo 'grande'.