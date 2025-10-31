Daniel Muñoz listo para salir del Crystal Palace: dos gigantes quieren su fichaje

El interés del conjunto italiano no surgió de la nada. Según informes del periodista Alan Nixon, el Inter presentó una oferta en junio, aunque tanto el club inglés como el propio futbolista decidieron esperar una mejor oportunidad hacia final de año. Muñoz, que mantiene contrato vigente hasta 2028, prefiere analizar sus opciones con calma antes de dar un paso tan importante. Mientras tanto, el Crystal Palace protege su inversión y se muestra reacio a desprenderse de uno de sus pilares defensivos.

No solo el cuadro “neroazzurro” ha posado sus ojos sobre el colombiano. En España, equipos como el Barcelona y el Atlético de Madrid también han manifestado interés, llegando incluso a poner sobre la mesa cifras cercanas a los 25 millones de euros.

Sin embargo, el valor del jugador podría escalar hasta los 40 millones, según medios británicos, lo que demuestra el alto concepto que tiene el mercado europeo sobre su capacidad. Su evolución ha sido tan constante que ya se habla de él como uno de los laterales más completos del momento.

Más allá del interés del Inter, en el radar también aparece el Barcelona. El elenco culé sabe que necesita un extremo que tenga la capacidad de tener un buen carácter defensivo y ser altamente útil para el ataque. Allí, en su lista de candidatos figuraría el colombiano.

Su velocidad, precisión en los centros y agresividad al recuperar el balón lo colocan en un nivel competitivo de élite. Además, su disciplina táctica y compromiso lo hacen ideal para sistemas que exigen intensidad en ambos costados del campo. No sorprende que equipos con ambiciones de Champions como Inter y Barcelona sigan sus pasos.