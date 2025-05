Daniel Muñoz destapó todo antes de las eliminatorias: Teo está involucrado

Muñoz reveló que en una especial oportunidad salió de los entrenamientos con Cruz Azul y se topó con el goleador de la 'tricolor', 'Teo' Gutiérrez, quien le brindó su apoyo mientras se encontraba jugando allí en la temporada 2012/13 e incluso en una oportunidad le dio la "liguita" para que se tomara un refresco.

"Un día terminé de entrenar, él pidió un taxi y me preguntó dónde vivía yo. Le comenté que vivía cerca de la unidad deportiva y me dijo: 'venga, yo lo llevo hasta allá'. Yo salí con él y justo cuando me bajé del taxi me dio hasta la 'liga'. 'Vea pelao, para que se tome un refresco', me dijo Teófilo. Fue algo muy bacano".