Daniel Muñoz opinó del presente de Nacional, elogió a Osorio y destacó su crecimiento profesional

El futbolista colombiano de 24 años Daniel Muñoz Mejía cumple con su primera temporada en el fútbol de Europa con el Genk de la primera división de Bélgica después de haberse destacado a nivel local con Águilas Doradas y Atlético Nacional.

A pesar de estar en el exterior, Muñoz no se olvida del conjunto 'verdolaga', dio opinión del presente el cuadro antioqueño y elogió a algunos de sus excompañeros.

"No he visto todo los partidos. Hay un buen equipo con jugadores bien dotados técnicamente. Nacional siempre será el equipo más grande de Colombia y en el partido que sea debe salir a proponer. Como hincha siempre voy a querer que salga arrollar y proponer. Como jugador sé que el cuerpo técnico tiene su trabajo y dentro del grupo expone que es lo que quiere salir a buscar y cómo lo quieren hacer", dijo Muñoz en diálogo con Nexo ESPN.

Por otro lado, el zaguero dejó clara cuál es la posición en la que mejor se siente a pesar que en su paso por Nacional se ubicó en varios sectores del terreno de juego y hoy en día en Genk se desempeña como defensa central en línea de tres con Carlos Cuesta y Jhon Lucumí.

"Siempre lo he dicho, la posición natural es en la que más cómodo me siento, pero también es en la que menos he actuado en Bélgica. Siendo lateral derecho, no lo niego, puedo jugar en otras posiciones como lo vengo haciendo en Genk en línea de tres. En Nacional aprendió con Osorio, él me cambió la mentalidad", indicó.

El colombiano describió cómo ha sido su experiencia en Genk y además dejó claras sus aspiraciones a futuro.

"Este club es muy importante a nivel europeo, ha dado de qué hablar los últimos años, no solo por el sistema de juego sino por cómo es manejado. Tiene una estructura muy clara. Se ha ganado un nombre y en Bélgica es uno de los más importantes, siempre pelea el título, los cupos a Europa. El día que se dio mi paso acá me fijé en eso, me puedo formar y luego dar el salto a una liga top. Mis aspiraciones son jugar dos años, meter al equipo en copas internacionales, mostrar mi talento y mis cualidades y dar el salto a un equipo de las grandes ligas", manifestó.

Finalmente, Daniel Muñoz expresó su agradecimiento hacia Juan Carlos Osorio, a quien describió destacó por haber marcado su vida.

"Marcó mi vida tanto personal como profesional. Tengo mucho por agradecerle porque me enseñó muchas cosas que hoy disfruto y porque gracias a eso puedo estar donde estoy. Todos conocemos de su calidad tanto personal como profesional. Cuando llegué a Nacional, él cambió mi mentalidad por completo, me volvió polifuncional, él empezó a rotarme en los puestos y entendí que era para mi bien porque creía que yo podía jugar en cualquier posición", puntualizó.