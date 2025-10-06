Daniel Muñoz recibió elogio contundente de una leyenda de Inglaterra

Jamie Carragher, exdefensor del Liverpool y actual analista de Sky Sports, aseguró que el antioqueño “es el mejor lateral derecho de la Premier League”, una afirmación que ha despertado admiración entre los aficionados y expertos del balompié inglés.

Carragher, con su acostumbrado ojo crítico, destacó la inteligencia del colombiano dentro del sistema de juego del Palace. En su análisis, el exjugador señaló que el trabajo táctico de Muñoz descoloca a sus rivales: “Michael Keane tiene que ir con Mateta… Muñoz es el mejor lateral derecho de la competencia”, comentó en su intervención televisiva. Estas palabras, provenientes de un ícono del fútbol inglés, no solo enaltecen al jugador, sino que también confirman el gran nivel que está mostrando en la liga más exigente del planeta.

Oliver Glasner técnico del Palace sabe que el lateral cafetero se ha convertido en un engranaje vital. Su capacidad para proyectarse al ataque y regresar con la misma intensidad lo ha transformado en un arma de solidez defensiva y desequilibrio ofensivo. Según los registros del club, ya supera los 1.000 minutos disputados en la temporada, consolidándose como titular indiscutible en la banda derecha del Palace.

Más allá de las estadísticas, Muñoz también ha dejado su huella en el palmarés del equipo. Desde su llegada al fútbol inglés, ha celebrado la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra, títulos que confirman la solidez de su paso por la Premier. Estas conquistas, sumadas a su notable rendimiento individual, lo proyectan como uno de los futbolistas colombianos más destacados del momento en Europa y lo perfilan a los grandes clubes.