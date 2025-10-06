Actualizado:
Lun, 06/10/2025 - 17:47
Daniel Muñoz recibió elogio contundente de una leyenda de Inglaterra
Daniel Muñoz se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de la Premier League en el inicio de temporada.
Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace de Inglaterra, sigue despertando reacciones en toda Europa. El desempeño del jugador colombiano ha sido una mezcla perfecta de disciplina táctica y talento ofensivo. En la reciente jornada ante el Everton, Muñoz abrió el marcador tras una jugada veloz, aprovechando un espacio por banda y definiendo con calidad frente al arco rival.
Su impacto no se limita a ese encuentro: acumula seis goles y seis asistencias en lo que va de temporada, un registro que refleja su influencia en ambos costados del campo y que lo convierte en uno de los futbolistas más regulares del conjunto londinense.
Jamie Carragher, exdefensor del Liverpool y actual analista de Sky Sports, aseguró que el antioqueño “es el mejor lateral derecho de la Premier League”, una afirmación que ha despertado admiración entre los aficionados y expertos del balompié inglés.
Carragher, con su acostumbrado ojo crítico, destacó la inteligencia del colombiano dentro del sistema de juego del Palace. En su análisis, el exjugador señaló que el trabajo táctico de Muñoz descoloca a sus rivales: “Michael Keane tiene que ir con Mateta… Muñoz es el mejor lateral derecho de la competencia”, comentó en su intervención televisiva. Estas palabras, provenientes de un ícono del fútbol inglés, no solo enaltecen al jugador, sino que también confirman el gran nivel que está mostrando en la liga más exigente del planeta.
Oliver Glasner técnico del Palace sabe que el lateral cafetero se ha convertido en un engranaje vital. Su capacidad para proyectarse al ataque y regresar con la misma intensidad lo ha transformado en un arma de solidez defensiva y desequilibrio ofensivo. Según los registros del club, ya supera los 1.000 minutos disputados en la temporada, consolidándose como titular indiscutible en la banda derecha del Palace.
Más allá de las estadísticas, Muñoz también ha dejado su huella en el palmarés del equipo. Desde su llegada al fútbol inglés, ha celebrado la FA Cup y la Supercopa de Inglaterra, títulos que confirman la solidez de su paso por la Premier. Estas conquistas, sumadas a su notable rendimiento individual, lo proyectan como uno de los futbolistas colombianos más destacados del momento en Europa y lo perfilan a los grandes clubes.
From back to front with Daniel Muñoz finishing it off 🇨🇴 pic.twitter.com/FvX4cuQyUM— Crystal Palace F.C. (@CPFC) October 5, 2025
El éxito de Muñoz trasciende las fronteras del club londinense. Su rendimiento es esencial para el cuerpo técnico de la Selección Colombia, donde se perfila como pieza clave para los próximos amistosos frente a México y Canadá y también como uno de los estandartes en el Mundial 2026.
Daniel Muñoz sigue consolidando su carera en Inglaterra como uno de los mejores futbolistas colombianos de la actualidad. El lateral paisa se perfila para tener un cambio de equipo después de la Copa del Mundo y entre sus pretendientes figuras clubes de la talla del Barcelona.
