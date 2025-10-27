Daniel Muñoz saldría del Crystal Palace por 30 millones de euros

El monto de 30 millones de euros ha despertado sorpresa en el entorno del Palace. El club londinense considera que su jugador tiene un valor mucho mayor, sobre todo porque tiene contrato vigente hasta 2028.

Para muchos analistas, esa cantidad es una auténtica ganga en el mercado actual, donde los defensores de alto nivel suelen superar los 50 millones. Sin embargo, en Barcelona creen que la negociación es viable, especialmente si el propio jugador muestra interés en el cambio de aires.

El conjunto culé necesita reforzar su lateral derecho, una zona que ha presentado inconsistencias en la actual temporada. La llegada del colombiano ofrecería equilibrio defensivo y profundidad ofensiva, cualidades que encajan con la idea futbolística de Hansi Flick.

Además, su experiencia en el fútbol inglés y su madurez táctica lo convierten en una apuesta segura para una plantilla que busca rejuvenecer sin perder competitividad.

Desde Londres, la directiva del Palace no planea facilitar la salida de uno de sus jugadores más importantes. Con un vínculo de largo plazo y el respaldo de la afición, el club tiene todas las herramientas para retenerlo o exigir una suma más elevada.

No sería la primera vez que el conjunto inglés impone condiciones duras en el mercado, pues en los últimos años ha rechazado propuestas por otras figuras clave para mantener su competitividad en la Premier.