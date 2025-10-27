Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 14:02
Daniel Muñoz saldría del Crystal Palace por 30 millones de euros
Daniel Muñoz ha sido uno de los mejores jugadores del Crystal Palace en los últimos meses.
Daniel Muñoz empieza a resonar con fuerza en los despachos del FC Barcelona. Según la prensa inglesa, el club catalán estaría dispuesto a desembolsar 30 millones de euros para fichar al lateral derecho del Crystal Palace, una cifra baja por lo que representa el futbolista en la Premier League. La operación, de concretarse, podría ser una de las más llamativas del próximo mercado de invierno
Lea también: El dato que condena a Barcelona en el Clásico: ‘culpa’ del cuerpo técnico
Desde su llegada a Inglaterra, el defensor antioqueño ha mostrado una regularidad admirable. En el esquema de Oliver Glasner, Muñoz se ha consolidado como pieza vital gracias a su disciplina táctica, su capacidad para anticipar y su energía para incorporarse al ataque.
Su aporte ofensivo, combinado con la solidez en la marca, lo ha convertido en uno de los laterales más destacados de la liga inglesa y, por supuesto, en un objetivo atractivo para clubes de élite.
En otras noticias
ECUADOR NO ES MÁS QUE COLOMBIA
El monto de 30 millones de euros ha despertado sorpresa en el entorno del Palace. El club londinense considera que su jugador tiene un valor mucho mayor, sobre todo porque tiene contrato vigente hasta 2028.
Para muchos analistas, esa cantidad es una auténtica ganga en el mercado actual, donde los defensores de alto nivel suelen superar los 50 millones. Sin embargo, en Barcelona creen que la negociación es viable, especialmente si el propio jugador muestra interés en el cambio de aires.
El conjunto culé necesita reforzar su lateral derecho, una zona que ha presentado inconsistencias en la actual temporada. La llegada del colombiano ofrecería equilibrio defensivo y profundidad ofensiva, cualidades que encajan con la idea futbolística de Hansi Flick.
Además, su experiencia en el fútbol inglés y su madurez táctica lo convierten en una apuesta segura para una plantilla que busca rejuvenecer sin perder competitividad.
Desde Londres, la directiva del Palace no planea facilitar la salida de uno de sus jugadores más importantes. Con un vínculo de largo plazo y el respaldo de la afición, el club tiene todas las herramientas para retenerlo o exigir una suma más elevada.
No sería la primera vez que el conjunto inglés impone condiciones duras en el mercado, pues en los últimos años ha rechazado propuestas por otras figuras clave para mantener su competitividad en la Premier.
Barcelona are plotting a shock January move for Crystal Palace right-back Daniel Munoz 😲— TEAMtalk (@TEAMtalk) October 25, 2025
It is the #CPFC star's 'lifelong dream' to play for Barca... https://t.co/4UyefK8FvC
Para Muñoz, esta situación se traduce en una oportunidad dorada. Su buen presente en la Premier y su papel en la Selección Colombia lo han puesto en el radar de los grandes, y vestir la camiseta blaugrana representaría un salto de calidad en su carrera.
No obstante, el defensor deberá mantener su rendimiento y esperar que ambos clubes encuentren un punto medio en la negociación. De lo contrario, su destino seguirá ligado al fútbol inglés por varias temporadas más.
Le puede interesar: Luis Suárez sigue intratable, nuevo gol del colombiano en Portugal
Si el traspaso llega a concretarse, el fichaje del colombiano sería considerado un negocio redondo para el Barcelona. Por un coste relativamente bajo, el club sumaría a un jugador en plenitud, con experiencia internacional y un perfil ideal para su estilo de juego. Mientras tanto, el Palace se enfrenta a la disyuntiva de vender a una de sus joyas o mantenerlo como símbolo de su proyecto deportivo.
Fuente
Antena 2