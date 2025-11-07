Daniel Muñoz se hace desear: Nuevo pretendiente para el colombiano

El campeón de Europa piensa en el colombiano

Todo parece indicar que ante el interés del Barcelona ahora se interpondría en el camino nada más y nada menos que el actual campeón de la Champions League, el Paris Saint Germain estaría pensando en fichar al lateral colombiano y la idea sería hacerlo en este mismo mercado de fichajes de invierno para que Muñoz se incorpore al equipo desde enero.

El interés del PSG sorprende pero se entiende por la lesión de Hakimi después de la dura entrada de Lucho Díaz, el lateral marroquí estará de baja unos dos meses por lo que los dirigidos por Luis Enrique piensan en un posible reemplazo y ven al colombiano como la mejor opción.