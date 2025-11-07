Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 10:38
Daniel Muñoz se hace desear: Nuevo pretendiente para el colombiano
El lateral colombiano sigue consiguiendo pretendientes, esta vez es otro grande europeo.
Daniel Muñoz está viviendo el mejor momento de su carrera y se ha convertido en uno de los mejores laterales derechos del mundo lo que ha ido despertando el interés de los equipos más granes de Europa. Se ha hablado mucho del interés de dos grandes españoles como el Atlético de Madrid y el Barcelona, pero ahora le salió un nuevo pretendiente al colombiano y este equipo estaría dispuesto a incorporarlo en este mismo mercado de fichajes de invierno.
El campeón de Europa piensa en el colombiano
Todo parece indicar que ante el interés del Barcelona ahora se interpondría en el camino nada más y nada menos que el actual campeón de la Champions League, el Paris Saint Germain estaría pensando en fichar al lateral colombiano y la idea sería hacerlo en este mismo mercado de fichajes de invierno para que Muñoz se incorpore al equipo desde enero.
El interés del PSG sorprende pero se entiende por la lesión de Hakimi después de la dura entrada de Lucho Díaz, el lateral marroquí estará de baja unos dos meses por lo que los dirigidos por Luis Enrique piensan en un posible reemplazo y ven al colombiano como la mejor opción.
El mejor lateral de la Premier
El colombiano desde la Copa América en la que la selección Colombia quedó segunda ha mostrado un ascenso en su nivel impresionante, pasó de ser un buen jugador a convertirse en el mejor lateral de la Premier y ante la lesión de Hakimi podría disputar en la pelea de ser el mejor lateral del mundo.
Tanto en el Crystal Palace como en la selección se ha convertido en una ficha inamovible y merece ir a uno de los mejores equipos del mundo, pero realmente el PSG puede no ser la mejor opción, sobre todo pensando que el lateral marroquí tarde o temprano volverá mientras que en un Barcelona la llegada de Muñoz podría devolver a Koundé al centro de la defensa y el colombiano quedaría como la primera opción de lateral.
Antena 2